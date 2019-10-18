〈中經院經濟預測〉喜迎轉單和台商回流 上修我GDP至2.33% 處「內外皆溫」

中華經濟研究院今 (18) 日公布台灣今年經濟成長率 (GDP) 最新預估值，達 2.33%，較 7 月預測 2.06% 上修 0.27 個百分點，此次包括民間投資、民間消費、財貨與服務輸出和輸入成長均調升，處「內外皆溫」的成長模式；至於明年則估達 2.34% ，與今年差異不大。

圖表：中經院提供。

中經院指出，此次上修 GDP 預測，主要是因台灣受惠貿易轉單效應以及台商回流投資效益的帶動，在多數國家下修成長率的情形下，是逆勢上修，其中，預計內、外需求將分別貢獻 1.81、0.52 個百分點，內需貢獻以固定資本形成毛額 (投資，不含存貨變動) 年貢獻 1.45 個百分點為主，而國外淨需求貢獻則由去年負貢獻 0.16 個百分點轉為正貢獻 0.52 個百分點。

就各季來看，在第 2 季成長 2.40% 的推升下，上半年突破 2% 為 2.12%，表現由於原先預期，下半年因比較基期較低以及轉單、投資效益的帶動，中經院初估，第 3、4 季經濟成長率分別為 2.40%、2.64%。

中經院預測，民間消費年成長率為 1.82%，上修 0.03 個百分點；民間投資為 6.30%，上修幅度多達 0.61 個百分點；財貨與服務輸出成長率為 3.25%，上修 0.42 個百分點；財貨與服務輸入成長率為 2.77%，上修 0.36 個百分點。

另一方面，由於今年通膨情勢平緩，估消費者物價指數 (CPI) 年增率為 0.67%，年減 0.68 個百分點；而台幣兌美元全年均價為 31.11 元，較去年貶值約 3.15%；至於失業率方面，估今年平均失業率 3.72%，較去年略高 0.01%。

展望 2020 年，中經院估台灣經濟成長率為 2.34%，與今年的成長表現差異不大，CPI 年增率為 1.05%，仍低於 2%，台幣兌美元全年均價為 31.21 元，較 2019 年貶值 0.33%，而全年平均失業率約為 3.70%。

中經院認為，明年雖國際經濟景氣仍處於相對谷底，但在科技產業持續挹注資本支出下，台灣仍可望持續受惠轉單、台商回流投資效益等。