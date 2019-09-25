〈寶華經濟預測〉台商回流刺激投資優預期 上修今年台灣GDP至2.3%

在主計總處、台灣央行陸續上修台灣今年經濟成長率 (GDP) 至 2.46%、2.4% 後，元大寶華綜合經濟研究院今 (25) 日最新預測台灣 GDP 也上修 0.2 個百分點至 2.3%，高於國內其他智庫，元大寶華綜經院董事長梁國源說明，主要是因台商回流帶動投資的表現大幅優於預期，但因出口仍受國際局勢衝擊，定調目前處在「衝擊型經濟」。

元大寶華預測台灣今年第三、四季 GDP 分別為 2.32%、2.62%，梁國源表示，台商回流抵銷了總出口下降的衝擊，「之前沒有預期到台商回流會為經濟產生那麼大的拉升力道」，並導致供應鏈重組，以及台灣對美國出口增加、並降低對中國的出口。

元大寶華估全年台灣固定投資成長 5.99%，其中，民間投資成長率為 5.05%，大幅優於 3 月預期的 3.67%。

就民間消費來看，梁國源表示，由於下半年計畫加薪的企業比例降低，且 8 月消費者信心指數低於 4 月的高點，代表消費意願低落，因此，今年民間消費成長率由 2.19% 下修至 2.02%。

對外貿易方面，前 8 月台灣外銷訂單是 2009 年以來同期最差，進出口表現則是 2016 年以來同期最差，所幸台灣近月半導體設備進口年增率 6 個月移動平均呈現趨勢向上，有利電子零組件業出口回溫，因此，元大寶華將今年輸出成長率從 2.22% 上修至 3.43%，輸入成長率從 2.21% 上修至 2.92%，

另外，元大寶華下修今年消費者物價指數 (CPI) 年增率至 0.66%。

至於台灣明年 GDP，元大寶華預估為 2.2%，仍可望保 2，各季依序分別為 2.29%、2.2%、2.25% 以及 2.07%；而明年 CPI 年增率為 0.83%，顯示物價上漲壓力仍平緩。