消費有改善 中國9月份零售年增7.8% 符合預期

中國統計局今 (18) 公布 2019 年 9 月份，中國零售總額達人民幣 3.45 兆元，年增 7.8%，預期 7.8%，前期 7.5%。

資料來源: 中國統計局

前三季零售總額達人民幣 29.67 兆元，年增 8.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額人民幣 26.8 兆元，年增 9.1%。

若依照所在地區分，前三季城鎮消費品零售額達人民幣 25.35 兆元，年增 8.0%；鄉村消費品零售額人民幣 4.32 兆元，年增 9.0%。其中，9 月份城鎮消費品零售額為人民幣 2.9 兆元，年增 7.5%；鄉村消費品零售額人民幣 5382 億元，年增 9.0%。

前三季，中國網路零售額達人民幣 7.32 兆元，年增 16.8%。其中，實物商品網路零售額達人民幣 5.78 兆元，年增 20.5%，佔整體零售總額的比重達 19.5%。

此外，前三季，中國居民人均可支配收入達人民幣 2.288 萬元，名目年增率 8.8%，實質年增率則為 6.1%，與經濟 GDP 漲幅相當。中國居民人均可支配收入中位數人民幣 1.988 萬元，名目年增率為 9.0%。

中國社會科學評價研究院指出，中國消費結構升級仍處於上升期，消費規模穩定擴大，同時消費模式也正不斷創新。

中國擁有近 14 億人口的龐大市場，其中有 4 億多中產階級，這當中蘊含著大量的消費升級需求。