甲骨文遭亞馬遜自家資料庫取代 股價下跌逾2%

身為雲端巨頭的甲骨文 (ORCL-US)，迄今以來股價上漲超過 22%，領先美股均指標普 500 的 19.3% 漲幅，但投行麥格理警告說，甲骨文可能比以前更容易受到客戶轉用競爭同業系統的影響。 近日亞馬遜宣布停用甲骨文數據庫的舉動，可能就已經證明了這一點。

該消息釋出後，甲骨文股價下跌 1.43%，落在 55.07 美元。週四 (17 日) 投行麥格理分析師 Sarah Hindlian 重申對甲骨文的「中性」評級。

甲骨文股價 (圖片: Investing)

甲骨文與亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 一直以來在雲端業務上競爭激烈，近期亞馬遜逐漸將龐大的消費資料，轉移至自家的雲端運算資料庫，更在近期宣布公司雲端運算服務 (AWS) 已關閉最後一台甲骨文數據資料庫

目前亞馬遜已搬移大約 7500 個甲骨文數據庫中，高達 75pb 的資料，這些資料庫長期為亞馬遜與音助理 Alexa、線上平台 Amazon Prime 和電子書 Kindle 等主要部門所用。

甲骨文董事長 Larry Ellison 認為，就算亞馬遜擁有自家數據庫，其雲端運算服務 AWS 還是很難捨棄甲骨文的數據庫，況且搬移資料也有潛在風險。

但亞馬遜聲稱此舉除了能夠刪減成本預算外，還能減少資料授權管理，以及複雜無效率的硬體調用等問題。

分析師看法

分析師 Hindlian 表示，亞馬遜此舉顯示甲骨文仍然可以被取代，即使公司過去一直使用甲骨文數據庫作為其核心資料庫，而 AWS 這次的搬移工程，也顯示出亞馬遜擁有能將甲骨文資料成功遷移的資源和人力，這將為亞馬遜贏得甲骨文客戶。

Hindlian 寫道：「此次資料遷移的過程，突顯出雲端數據供應商，也能夠從甲骨文遷移出客戶」她指出，甲骨文數據庫不像我們以往認為的那樣牢固，同時我們也注意到，過去甲骨文一直在努力增加營收。