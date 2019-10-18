[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄10/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4919 新唐 10/18 上市增資 10/14-10/16 6800 45.00 45.00 中國信託 01 10/17 167874 4152 台微體 10/21 上櫃增資 10/15-10/17 969 82.00 82.00 永豐金 01 10/18 4474 6690 安碁資訊 10/24 初上櫃 10/18-10/22 1121 55.00 55.00 台新 01 10/23 4563 百德 10/25 上櫃增資 10/21-10/23 425 40.00 40.00 日盛 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。