〈書摘〉 掌握脫穎而出的富思維！擁抱資產翻倍的富足人生

是個簡單的事實:如果你想變富有,只要看看大多數人在做什麼,然後反其道而行!

正如本書已經說明的,令人無奈的現實是,大多數人永遠不會實現財務自由。他們將在餘生大部分時候繼續為生活奔波,退休後留下的錢比朝九晚五、勞心勞力的那許多年繳給政府的稅還要少。

大多數人永遠不會致富的主要原因在於他們的金錢習慣(一般人對金錢所做的事),這是因為:

一、他們不是很懂財務,不明白錢是怎麼運作。

二、在他們還是孩子的時候,也就是大腦像海綿一樣吸收身邊所有資訊的時期,所接收到關於金錢、財富和富人的相關「設定」。

事實上,你的大腦根深蒂固地以某種方式去思考、感受和回應不同的想法、事件與目標,包括金錢及財富。我們不是生來就知道如何「處理」金錢,而且遺憾的是,我們絕大多數都是以「非富裕」的方式設定的。

好消息是,你可以重新設定。

你每天醒來,大部分時候會重想昨天想過的九○%事情。這不是很奇妙嗎?你使用相同的言辭、執行相同的動作,而且經常一而再、再而三做同樣的事。

但我敢說,你正期望得到新的結果。現在那被稱為「精神錯亂」!

你是照著設定思考嗎?

問題是,我們從錯誤中學到的比從成功中學到的要多,但是以錯誤的方式學習,而不是以正面的方式學習。這可能和我們原始的穴居人時期有關,當時我們身邊充滿危險。如果劍齒虎咆哮的時候沒逃跑,你就死定了。

這和今天有什麼關係?

我們傾向於記住壞經驗,而且經常允許負面經驗引導我們所做的事情,遠遠超過由正面經驗的引導。正因如此,大多數人以極力避免冒險的方式撫養孩子。他們教孩子學習不錯的、安全的策略。你的父母可能就是用這樣的方式養育你:上學、取得好成績、不要製造麻煩、上大學、找一份安穩的工作、結婚、維持婚姻和諧、生孩子、還清房屋貸款和繳稅。換句話說,循規蹈矩,做別人期望你做的事。

這樣的方式比較安全,不是嗎?

父母這麼教你是因為他們愛你,希望你過最好的生活。他們真的相信,遠離潛在的危險行為是讓你安全的最佳方式。他們可能是從祖父母那裡學到這些同樣老式和過時的規則,因為祖父母也以同樣方式養育他們,而且祖父母可能是在經濟大蕭條、資金稀缺時期學到這些規則的。當時大多數人不會拿錢去冒險,因為手頭上的錢少之又少(如果有的話)。

好消息是,如果你依循他們的建議,你將獲得和大多數人一樣的普通結果,而如果幸運的話,你會躋身進入「中產階級」。

壞消息是,你會一直待在中產階級。或許你擁有許多人相信是美好、安全和有保障的生活,但你將一輩子為錢努力工作,大部分所得拿去繳稅,然後退休;但也許不是你希望的那麼快。你的退休金只能給你勉強能溫飽的收入;你會住在日益老舊的小房子裡,而且如果真的幸運,可能(在支付生活費用之後)有夠多的錢留下來享受人生的一些小樂趣。

這樣的情境有什麼問題?

問題很大!但顯而易見的是,你將被困在四十多年為錢努力工作的日子裡,然後退休,過著平凡無奇的生活。

唯一要害怕的是害怕本身

生而為人,很大一部分是人性。生而為人,表示有情緒。我們都會感到害怕、悲傷、憤怒、愛、恨、失望和喜樂,而讓我們每個人與眾不同的就是如何回應這些情緒。

我發現,橫梗在大多數人財務獨立路上最大的障礙之一是「害怕」。

事實是,談到拿錢去冒險,我們都有過害怕的經驗,即使最成功的人也一樣。不同之處在於我們如何處理那種害怕。對許多人來說,那種害怕的情緒產生了這樣的想法:不要冒險,以策安全;同樣害怕賠錢的其他人卻是這麼想:「學會管理風險,以智取勝。」

有趣的是,情緒相同但思維過程不同,導致不同的結果。而問題在於你不是天生就害怕錢。你的父母和我們的社會都教你學習擔驚受怕。他們教你要小心謹慎,教你不要冒險,教你「安全至上」,只要謀得安穩的好工作、賺取安穩的好收入和尋求保障就好。

他們教你不要爬山,留在安全的山谷裡。你到處都看到「安全」這個詞。不妨想想:「社會安全部」(Department of Social Security)這個名字真的讓你感到安全嗎?

對大多數人來說,安全只是幻覺,是個神話。這一生沒有安全,只有程度不同的風險。

在我們談論安全時,人們到底在害怕什麼?許多人害怕失敗。但你是否曾真的停下腳步思考:失敗真有這麼糟?

有些人在失敗時感到內疚,有些人則覺得羞辱。這往往得回溯到你的童年,每當你犯錯,老師都會讓你感覺不好受。我們有些人是好學生,有些人則不是那麼好。許多人在學校的經驗是,當我們犯錯時,其他孩子或老師會羞辱我們,所以我們學會不提問、不向前走、不嘗試爬山,以免讓自己尷尬。

為了攀登財務獨立的山峰,你必須克服一些害怕。好消息是,一旦克服害怕,成功就在眼前。當然還是會有小小的挫折(爬向山頂的路會有一些危險,但不要把它們視為失敗),這只是在成功的路上暫時往回走。

害怕會使你賠錢

富人和窮人的一大差別在於他們如何處理害怕賠錢。事實上,擔心賠錢是大多數人不投資或選擇表現欠佳投資的最大原因之一。

這麼多人認為投資風險高的其中一個原因,是因為別有居心的人引導群眾相信這件事而感到害怕,這並非巧合。事實上,整個理財規畫這一行就是把投資金錢建立在害怕之上。

我知道,說到這個一定會得罪一些人,但大多數人找理財規畫師擬定的計畫,最後會讓他們變窮。大多數理財規畫師建議你定期撥出一筆錢,投資共同(管理式)基金,隨著時間推移,便有了一筆養老金,然後在六十五歲退休,靠著比退休前的收入要少的錢過活。

你能明白為什麼我說大多數人都在計畫變窮嗎?

他們毫無疑問地接受,等到他們退休,收入一定會減少。換句話說,他們計畫終生辛勞,一旦停止工作就變得更窮。

他們會說這樣的話:「退休後不需要太多錢,因為已經還清房屋貸款,生活費也會減低。」但誰想要退休後的生活過得比今天還糟糕?

雖然你的抵押貸款支出可能減少,但或許會發現健康和醫療費用增加,而且旅行和休閒支出也可能增多。終生辛勞以求實現的生活,為什麼一退休會滿足於比那更差的日子?

雖然大多數的理財規畫師告訴客戶要擺脫債務,但是在財務上獨立的人,會運用債務來產生對自己有利的結果,並且創造一個遠比他們朝九晚五工作時更好的生活方式。

事實上,當你試著擺脫債務時,他們用你的錢反而使債務陷得更深。他們用你(從銀行借來)的錢,去買投資產品和賺更多的錢。

你所不知的理財規畫師

因為我們在學校時沒有學到如何處理財務,我能理解為什麼有那麼多人會去諮詢「領有執照」的理財規畫師,為他們的退休計畫或財富創造提供建議。他們認為,由於這些理財顧問領有執照,他們一定是訓練有素的金錢專家,在某種程度上可以信任。

然而在許多情況下,財務服務業是從人們對金錢的無知中獲利。

我問一個問題:你認為有執照的理財顧問必須先是成功的投資人嗎?答案為「不」。

要成為理財顧問,並從事理財規畫這一行,你必須學習金融產品,還要了解相關的官僚文書作業。

當你曉得這個國家大多數的理財規畫公司都是由銀行或保險公司擁有或控制,就會明白為什麼大多數理財規畫師都偏向於出售管理式基金。這是因為他們建議你買管理式基金或保險產品會有佣金收入,而如果規畫師建議你買個股或房地產交易,通常不會有收入,所以他們很少建議直接持有房地產或股票。

請不要誤會我的意思,大多數理財規畫師的出發點都是良善的,會指引客戶採用傳統的儲蓄和投資策略,而這是不錯的做法,但你只能得到乏善可陳的一般成果。

當然,還是有一些出色的理財規畫師,我們的公司就有一些,而且柯利確實是擅長投資的理財規畫師。問題是你必須用心尋找,才能找到精通投資的理財規畫師。

而這是你邁向財務成功的另一個風險。

當心專家

看來,我們已經成為充滿「專家」的國度。只要看看你的收件匣或打開電視,他們就在那裡:

不曾經營企業,更不用說曾經治理國家的政治專家。

即使不能從球場的一邊跑到另一邊,也稱做足球專家。

不會唱歌或跳舞的名流專家。

每當房地產市場蓬勃發展,就會有一大堆新一代的「房地產專家」冒出。

是的,我們被所謂的專家包圍著。他們有滿滿的意見,卻少有專業知識。

你知道他們表達的意見嗎?這些意見就像肚臍,每個人都有,但大致上沒用處。

還要小心一件事:你可能有心懷好意的朋友和家人,他們都有覺得你需要注意的不同意見。這些「紙上談兵的專家」在追求財務自由方面可能不會比你懂,但他們仍期望你聽聽他們的智慧之言。聽起來很熟悉吧?

這些好心的朋友除了開立儲蓄帳戶,可能不曾真的在資金管理方面做過其他任何事。可是有那麼多人願意接受這些非投資人的投資建議,一直讓我驚異不已。這些人會信誓旦旦地表示,親朋好友或同事熱情談論的最新狂熱肯定是對的,並且不假思索就一頭栽進。

另一方面,我們想要和你分享的資訊是富人的習慣(他們知道什麼、思考什麼和做什麼),你會發現,這和一般人的想法與做法有很大不同。

為求簡單,我們來看看大多數人不會致富的九個原因:

一、不曾非常明確地決定和真正定義財富對他們的意義

問題在於,一般人是在不富裕的家庭中長大成人。他們上學、和不富裕的人交往;他們和不富裕的人共事;他們的朋友不富裕。所以,大多數人不曾決定要變富有。他們沒有想過這件事,因為沒有富人作為模範。這當然就是為什麼在雙親富裕的家庭長大的人成年後,遠比在父母貧窮的家庭長大者更有可能富裕的原因。除非你決定富有對你真正的意義,除非制訂致富計畫,否則無法富有。

二、大多數人太懶,以致無法致富

問一個人是否想要致富,幾乎肯定會說「是」。但當你更深入了解,就會發現他們並沒有準備做致富需要做的事。他們當然已經準備好要買彩券,卻沒準備辛勤工作、犧牲、研究和投入心力來變富有。

我將在後面章節更詳細討論這一點,包括他們的成功習慣,但我認為應該在這裡及早提醒你,致富不會那麼輕易且快速來到。

選擇任何你想要變富有、想要仿效的模範,你會發現,無論他們在哪個行業,都很賣力去實現目標。不管是發明 Google 或 Facebook 的電腦天才,還是你在電視上看到的流行歌手,雖然他們今天看起來日子可能過得很好,但在旅程之初都非常賣力。

如果你想致富,那就得做他們做的事。他們專心致志,雄心勃勃,不是坐在沙發上等財富上門。你也不應該那樣。簡單地說,你必須努力工作,才能有錢到不必努力工作。

三、不準備付出代價

絕大多數人無法延遲獲得滿足(我將在第十章更詳細說明)。他們覺得必須花掉賺到手的每一塊錢,以及能夠借到或用信用卡買到的任何東西。

如果你不能延遲獲得滿足,以及花得比賺得少、把差額存起來並拿去投資,你就無法變富有。華倫.巴菲特(Warren Buffett)說過:「財富就是把錢從沒耐性的人手裡,轉移到有耐性的人手裡。」

四、大多數人等太久才開始

大多數人迫不及待想要成功,卻願意去等待開步走上財務成功之路。

雖然知道應該投資以確保未來的財務,但他們要等待一切都「完美」才起步。他們等待景氣循環中的正確時間、正確的房地產、正確的股票、正確的經濟環境或正確的利率,這一切表示永遠不會起步。

等待開始的時間愈長,你就愈久才能獲得想要的金錢、成功和自由。這需要時間去擴大真正的財富。複利的力量需要時間才能發揮魔法。

你需要了解時機永遠不會完美,也不可能獲得你想要的所有資訊。你必須培養信心,只根據夠多的知識去做投資決策,並且曉得你將在這一路上學得其餘的知識。

五、害怕的心態阻止他們前進

害怕使許多人無法得到想要的,尤其在金錢方面。不要自欺欺人,數一數害怕有多少次阻止了你採取行動,並在這個過程中讓你錯失財務機會。

富人已經學會駕馭他們的害怕心理,而不是專注於負面結果。他們利用害怕的心理,強迫自己採取正面的行動。例如,他們利用害怕餘生困在工作之中,缺乏渴望的財務獨立,於是激勵自己下定決心要投資。

就像河流,害怕是可以搭橋跨過去的。害怕之河有多深和多寬,是你所認定的。一旦越過那條害怕之河,並在另一邊經歷成功,你通常會回頭思考,不懂當初為什麼害怕。

但是這裡面有個難處:真正懂得這一點的,是已經過河站在另一邊的人。金錢和成功是活在害怕的另一邊。

六、等到他們懂得夠多

還有人因為害怕懂得不夠多,結果卻步不前,不敢開始投資。

然而諷刺的是,你學得愈多,愈是知道自己懂得不夠多!一旦開始學習一些基本投資概念,你會突然發現,投資或房地產有很多你不了解的事情。

這就是知識的悖論:學然後知不足。

這裡的陷阱是,許多投資人認為逃脫這個悖論的方法就是學習更多,所以他們讀更多的書、參加更多研討會、收聽播客(podcast)和觀看 DVD。

隨著他們了解更多,進一步發現還有一堆不知道的事情。

逃脫陷阱的方法是認清這點:雖然你不是什麼都懂,也永遠不會懂得一切,但你確實知道得夠多而開始投資。當你在現實世界應用你的知識,過程中經歷錯誤和挑戰而存活下來,你將學到更多。

七、關注線性收入而不是被動收入

重要的是去了解,並非所有收入都是用相同方式產生的,有些收入流是線性的,有些是被動的(正如之前所解釋的)。

線性收入是你從工作上獲得的收入。你工作一個小時,就會因為那個小時的工作領得一次工資,就這麼簡單。如果你沒到班,就領不到報酬。

被動收入是指你工作一次,卻一而再、再而三地從你不再去做的工作中獲得報酬。變富有的方式是:不管你是否工作,都有被動收入。

你工作的每一個小時都能領得幾百次的錢,這不是很好嗎?

投資人就是這樣。起初他們長時間工作,存錢買一些股票或投資房地產。現在他們的錢開始為他們效力,並且繼續以資本成長和報酬的形式,「被動地」給他們穩健的投資報酬。富人知道,與其找另一份工作,他們只需要把錢送出去為自己效力就行了。

簡單地說:「如果你在睡覺時沒有賺到錢,你就永遠不會富有。」

八、把責任交給別人(專家),而不是自己承擔

把你的財務責任交給別人,其實是另一種偷懶的形式。「我會把那件事交給別人,他們會替我顧好它。」這樣說並不夠好。

在你做任何類型的投資之前,都必須對即將著手的事情有所了解。只要你不把「了解」這件事外包,將流程外包是可以的。你仍然需要了解實際發生的事。你需要了解即將承受的風險和即將享有的報酬。

九、一面對挑戰就放棄

未來的路上總是會遇到挑戰,所以要去適應,但是經歷挑戰能使人變富有,放棄則不會有成果。假使你願意面對沿途的挑戰,才能到達你想去的地方;挑戰只是讓你穿上工作服的機會。

所以,其實很簡單,如果你決定去做富人所做的九件事,那麼成功和富有的可能性就高得多;要是不去做,你就和大多數人一樣,可能永遠不會富有。

下一章將概述富人的三十九種不同的思考方式,進一步說明這個主題,如此你就可以開始像他們那樣思考和實現相同的成果。

