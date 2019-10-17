千如斥6億元擴建智慧化廠房 台商回台投資額達6158億元

投資台灣事務所今 (17) 日宣布，通過千如電機工業 (3236-TW) 投資逾 6 億元，將在楊梅擴建智慧化廠房。截至目前，台商回台投資方案已吸引 147 家廠商響應，總金額達 6158 億元，預估可創造逾 5.3 個本國就業機會，後續仍有 20、30 家台商排隊候審。

經濟部指出，千如以 ABC、ATEC 自有品牌縱橫世界各地近 40 年，電感、散熱片等被動元件產品廣泛運用在智慧科技、資通訊、車用電子、工控及醫療器材產業，美國市場占整體營收約 45%，客戶包括通信終端市場歐洲領導者、美國汽車電子零件供應商及電子支付供應商等。

由於終端客戶產品組裝近 70% 均位於中國，貿易戰加徵關稅造成業績衰退，為了因應市場需求變化與供應鏈重整，千如決定投入逾 6 億元在楊梅擴建智慧化廠房，持續提升研發與設備，成為世界性電感領域的領導廠商。

經濟部強調，美中貿易戰雖然有新發展，但美國並未撤銷已開徵的 25% 關稅，未來雙方在談判上仍有相當多關鍵分歧待解。

經濟部表示，台商回台投資總金額已達 6158 億元，後續仍有 20、30 家排隊待審，顯示回台投資是長期趨勢，移轉生產基地、調整全球化布局的戰略不會改變，政府也會加速協助廠商排除投資障礙，提供轉型升級與投資落實的相關服務。