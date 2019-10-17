台股盤中－台積電高檔拉回 資金輪動營建股 量縮守萬一

台股今 (17) 日受台積電股價拉回影響，指數早盤開低，所幸營建、櫃買指數人氣股支撐，開低後隨即往上，持續往平盤附近靠攏，穩守 1 萬 1 千點關卡，盤中一度衝 11166 點波段高點，但因市場轉趨觀望，盤中成交量明顯降溫，預估單日成交量恐量縮至 1200 億元以下。

權值王台積電本月在外資追捧下，股價氣勢如虹單月漲幅高達 14%，股價一度衝高至 296 元創歷史新高，但今天法說會前夕遭外資調節，早盤股價下跌 3 元，股價一度下探至 293 元低點。

集中市場今日主要仍由資產概念股當家，營建股受惠台商資金回流潮與投資購地需求，帶動相關類股包括基泰、冠德、日勝生盤中大漲逾 3%，國產、中工、宏璟、宏盛、聯上發也有 2% 以上的漲幅。

蘋果新機買氣超乎市場預期，蘋概股供應鏈跟著翻紅，包括鴻家軍等蘋概股與相關概念股在買盤點火追捧下帶動股價走揚，鴻海盤中股價上漲逾 1%，股價站上波段新高，突破短期均線，新普、臻鼎 - KY 股價也同步翻揚盤中漲幅逾 1%。

另外，力麗、良維、嘉聯益與全新等蘋概族群也在買盤點火下，盤中股價大漲逾 3%。

法人表示，10 月以來，台股大盤靠台積電一夫當關股價上衝帶領下，帶領大盤飛躍過萬一關卡，在外資喊買加持下，激勵台積電股價醞釀挑戰 300 元關卡，但要留意漲多拉回拖累盤勢走跌，左右盤勢變化。