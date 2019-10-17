能源盤後—原油期貨3日來首次收漲 唯能源需求擔憂仍存

週三 (16 日) 交易，原油期貨價格 3 日來首次收漲，收回前一日泰半損失，但市場對需求前景的擔憂仍在，因此本週迄今的價格跌幅仍可觀。

Schneider Electric 高階商品分析師 Robbie Fraser 表示，中美貿易持續呈現緊張局勢、英國脫歐迫近關鍵期限，石油仍持續因廣泛經濟不安，而整體表現疲弱。

他指出，「除了未來需求風險的潛在來源，今年需求成長更加疲弱也是不利因素。IEA、EIA 和 OPEC 均接連下修最近幾季較去年同期相比的需求預期。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 55 美分或 1%，收每桶 53.36 美元。本週迄今跌幅約 2.4%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 68 美分或 1.2%，收每桶 59.42 美元。本週迄今跌幅約 1.8%。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 認為，「就目前而言，WTI 守在 52 美元的關鍵支撐點，只要近期內沒有重大的負面發展，WTI 期貨價格應該能守住該區域，自現在到未來數月，保持大概 10 美元區間的交易。暗潮洶湧的貿易戰和財報衝擊是兩大潛在的不利催化劑。」

IMF 週二將今年全球經濟成長預期調降至 3%，為 2008 年以來最緩慢的成長速度，引起市場對全球經濟前景的擔憂，進而影響石油需求前景。

本週 EIA 因哥倫布日推遲至週四公布庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油庫存增加 400 萬桶、汽油下降近 180 萬桶、蒸餾油下降 260 萬桶、天然氣庫存增加 1080 億立方英呎。

與此同時，EIA 週二預期美國頁岩油產量 11 月時增加 5.8 萬桶 / 日，創下每日 897.1 / 日的紀錄。

Fraser 提到，在全球水準上，由於美國對中國運輸人實施制裁，油輪價格暴漲，此情形持續使石油流向複雜化，報導稱，由於船價上漲，許多亞洲煉油廠拒絕購買現貨。

「在成本回到較正常的水準前，可能會有更多產品自庫存釋出，對煉製產品價格提供一些暫時性的支撐，讓一些原油貨物滯留或轉回自家庫存。」

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