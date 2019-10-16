能源盤後—中國數據疲弱 IMF下修全球經濟成長預期 原油連2日下跌

週二交易，原油期貨價格承壓，連續第二日收低，係因 IMF 下修經濟成長預期，且中國近期發布一輪疲弱的數據，刺激市場擔憂能源需求。

Price Futures Group, 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「全球經濟放緩令人更加擔憂，因為中國的進出口數據疲弱，讓人認為中國可能因此願意完成所謂的第一階段中美協議，但中國反而希望再多協商，石油又再一次大跌....。」

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 78 美分或 1.5%，收每桶 52.81 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 61 美分或 1%，收每桶 58.74 美元。

週一兩大基準原油期貨價格均收跌約 2%。

分析師表示，原油價格收盤脫離盤中低點，係因北京當局發出一些貿易協議的正面言論。中國外交部發言人表示，中美「在達成經貿協議問題上是一致的，沒有差別，且這份經貿協議對中國、美國和世界都有利，對經貿與和平也都有利。」

週一原油下跌，係因川普上週末提及的貿易協議一直未見細節資訊，中國又要求雙方再多一些協商，引起市場不安。

分析師表示，貿易樂觀情緒帶來的上漲空間恐怕受限，除非中美進口關稅真的有變動，因為中美進口關稅是全球經濟成長放緩且削減石油需求的主因。

AxiTrader 市場策略師 Stephen Innes 表示，「中美貿易協議似乎有一些進展，真正休兵的可能性已經上升。但除非取消既有的關稅，並解除美國對華為的禁令，否則現在還沒有什麼可以歡呼的理由，現在要把全球成長復甦定價還太早了。」

IMF 週二下修全球經濟成長預期至年率 3%，為 2008 年金融危機以來最慢的成長速度。

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