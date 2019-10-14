〈張忠謀再任特使〉川普出席APEC峰會機率增 張忠謀：期待會面交換意見

總統蔡英文今 (14) 日正式宣布，邀請台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀再度擔任 APEC 領袖代表，會後張忠謀接受媒體訪問表示，原本認為美國總統川普出席的機率相當低，但美中可能將在 4、5 周後達成進一步貿易協議，與 APEC 峰會舉行時間吻合，因此，川普出席機率相當高，相當期待兩人能會面交換意見。

日本 NHK 記者提問，張忠謀去年與美國副總統彭斯見面，而今年的關鍵點也是美中貿易戰，傳川普今年將出席 APEC，雙方是否會見面？張忠謀表示，川普是否參加目前仍是疑問，三天以前，他認為川普不參加的可能性較大，但就在 10 月 11 日美中高層級磋商達成初步貿易協議，且可能將在 4、5 周內達成進一步協議，與 APEC 峰會舉行期間吻合，因此，川普出席機率更大。

張忠謀在國際企業界享有高知名度，首次出任 APEC 領袖代表是在前總統陳水扁執政時期，當時美國總統小布希見到他，第一句話就說「我知道你是誰」，兩人有不少交流互動，第二次則在去年，與美國副總統彭斯會面，張忠謀也表示，過程愉快，倘若川普總統親自出席本屆 APEC 峰會，相當期待雙方會面，交換意見。

張忠謀說，如果見到川普，除談論相關經濟發展議題，也會告訴川普，他是川普的房客，曾在紐約第五大道和第 57 街的交叉口的川普大樓，在電梯口見過他好幾次。

關於中國國家主席習近平也將出席 APEC 峰會，雙方是否會面、談些什麼？張忠謀則指出，目前並無計畫。

張忠謀夫人張淑芬則表示，首次參加 APEC 時心境相當輕鬆，與各國總統夫人們交談愉快，去年第二次參加時也是同樣心情，因為剛好碰到美國副總統夫人也是藝術家，知道她的作品有在蘇富比、佳士得拍賣，事實上，很多領袖夫人在慈善、藝術上都有經驗，相信今年大家有更多的話題可以交換意見。

針對政治問題，張忠謀指出，台灣每 4 年舉行總統選舉，出任 APEC 領袖代表都被解讀為挺誰，大家政治想像力太豐富了，第一次出任領袖代表時就曾說過「支持民選總統」，至於外傳國民黨總統參選人韓國瑜，有意邀請張忠謀擔任副手，張忠謀強調「沒有這回事」。