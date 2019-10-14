脫歐動向懸而未決 歐盟外交官：本週不太可能達成全面協議

根據《路透社》報導，歐盟一位外交官近期表示，歐盟希望英國首相強生 (Boris Johnson) 做出更多讓步，並稱本週的歐盟領導人峰會「不太可能」達成全面性協議，為歐盟順利脫歐再添一筆質疑。

本週四、五為歐盟領導人峰會，也是英國於脫歐大限前，最後一次與歐盟談判的機會。強生此前表示希望能在峰會上順利與歐盟達成脫歐協議。儘管愛爾蘭外交部長 Simon Coveney 等歐盟官員皆對達成協議抱持正向意見，不過，歐盟外交官認為，強生的邊界方案實施可能性仍低，因此對達成協議感到悲觀。

歐盟方面的主要癥結點在於海關。歐盟擔心，強生的邊境方案無法確保運輸至北愛爾蘭的貨物最終不會進入歐盟，並且認為對運輸於邊界的貨物加徵關稅具有複雜性，方案實施可行性仍低。

「同一商品卻擁有兩套不同規則，除了對商品進行劃分相當困難，而且可能使課徵過程出現詐欺行為」，歐盟官員稱。

強生與愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡 (Leo Varadkar) 上週的會面為英國脫歐帶來樂觀情緒，不過，歐盟外交官認為這樣的情緒可能為之過早，他認為，達成協議的最佳機會，是將北愛爾蘭保留在歐盟的關稅同盟中。

同時表示，若最終未能達成協議，脫歐反對派人士將透過「反對硬脫歐議案」迫使強生延遲脫歐。反對無協議脫歐的原則議案要求英國首相在未能與歐盟達成脫歐協議下，必須向歐盟提出延長脫歐期限，延遲期限從有一個月、半年甚至更久，不過需要歐盟其他國家一致同意。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 受訪時則表示，一切取決於英國是否要求延長期限。

截至台灣時間 14 日晚間 7 時許，英鎊兌美元下跌 0.77%，暫報 1.255 美元。