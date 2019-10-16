不理美國禁令 華為轉向第二大無線通訊市場印度

中國電信設備製造商華為遭美國封殺，美方認為華為設備很可能成為中國政府的監視工具，持續呼籲盟友國禁止華為設備，但儘管如此，華為還是認為能在印度找到 5G 設備的客戶；迄今為止印度政府仍未回應美國抵制華為的要求。

華為表示，公司將繼續在印度進行投資，並與當地政府合作，以應對美國針對華為設備可能用於幫助中國政府監視國家的指控。

華為印度業務執行長 Jay Chen 在接受採訪時表示：「我們與印度政府接觸的方式非常透明、直接且配合。我們已經給出了將完全遵守所有規則和規定的承諾。」

印度政府尚未確定向運營商招標 5G 頻譜的時間，不過印度一直以來都是除中國外最大的無線通訊市場，也是華為持續投資的重點。Chen 表示，雖然川普政府已要求其他國家禁止華為，但該公司的產品對於印度的無線通續生態系統和科技發展仍然至關重要。

Chen 表示：「從印度市場現有生態系統來看。如果因缺少華為設備而破壞了這個生態系統，我認為損失將不僅是財務上的，還將是技術開發上的損失。」

此外，Chen 也表示，華為在印度有著長期戰略。「在與印度政府接觸期間，我沒有得到任何負面反饋。我完全有信心華為將受到印度政府的歡迎。」

在先前，印度電信巨頭巴帝電信 (Bharti Airtel) 董事長 Sunil Mittal，就曾無視來自美國的資安建議，表態支持華為，並表示華為的產品做得非常好，明顯優於其它市場競爭對手，認為印度應該讓華為參與該國的 5G 網路建設。