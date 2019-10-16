勞動部決議裁罰 長榮航：不排除提行政訴訟

勞動部今 (16) 日公布，對長榮航 (2618-TW) 相關勞裁案審議結果，裁決對長榮航進行裁罰，長榮航對此回應表示遺憾，強調優待票不該成為不當勞裁標的，將漸進式給予優待機票，呼籲桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 不要影響員工權利，同時表態，不排除提行政訴訟捍衛公司權益。

長榮航回應，勞動部的裁決結果嚴重損害公司治理，也影響民營企業自主管理的權限，將依規定繳納罰款，但在接到裁決書後將，將進一步研究提出行政訴訟可行性，爭取應有的權益。

勞動部今日公布桃園市空服員職業工會 (簡稱桃空職工) 針對長榮航空 5 月 8 日「公司因應罷工可能採取之措施」公告、及長榮海運 (2603-TW) 為確保其員工及財產安全於大門口設置錄影機的勞裁案審議結果，委員會決議對長榮航空進行裁罰。

長榮航認為，0508 公告是公司告知全體員工，一旦發生罷工時的應變措施，給予員工獎勵措施應屬公司治理的一部分，提供員工各項福利也依營運狀況調整的權利，這是法律賦予公司的自主管理權，不應成為不當勞動裁決標的。

尤其是 7 月 6 日罷工結束當日，長榮航已與桃空職工簽訂協議，勞資雙方皆同意漸進式給予優待機票；長榮航認為，桃空職工盡各種方式於 1 個月內進行三次向主管機關施壓的活動，明顯影響裁決結果。

此外，長榮海運民生大樓非長榮航空辦公場所，長榮航強調，經詢問長榮海運，得知其為保護大樓安全，原本就設有保全錄影設備，而桃空職工在長榮海運民生大樓大門口前舉辦罷工投票期間，嚴重影響長榮海運員工與洽公人員的進出動線，並造成衝突疑慮，使長榮海運在內部加設錄影裝置，此舉與長榮航空無關。

不過，桃空職工藉此指控長榮航窺伺、影響投票，勞動部更因長榮海運是長榮航主要股東之一，即推定設置錄影機是長榮航空所為而予以裁罰，此決議無法讓人信服。