〈2019百貨周慶〉遠百板大店前3季業績穩 周慶檔期挑戰25億元 年增3%

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 信義 A13 新據點將於第 4 季開出，旗下板橋大遠百表現也亮麗，今年前 3 季營收年增 4% ，來到 65 億元，展望第 4 季傳統旺季，板大周年慶預購已成長 5%，預計今年檔期業績挑戰 25 億元，年增 3%，在競爭激烈的零售業中仍設高標。

板橋大遠百主管指出，前 3 季精品業績成長幅度最高，超過 10%，顯示中高端的消費力不受景氣影響，化妝品成長 7%，家用家電成長 5%，餐飲成長 3%。

至於過去衰退較明顯的女用品有明顯回升，尤其黃金珠寶、內睡衣等在此次預購表現均熱絡。

板橋大遠百認為，全年要達到 100 億元的目標應該不成問題。

板橋大遠百主管進一步說明，由於捷運環狀線可望於年底開通，屆時除了現有的家庭親子客群外，新的年輕來客增加可期，將進一步經營 25-35 歲客群，因此，明年預計再調整 30-40 個櫃位。

為因應高單價消費市場需求，新進精品品牌有 BALLY，明年將透過快閃方式，希望導入其他高端品牌試手溫。

今年板橋大遠百周年慶強打遠東集團電子支付 HAPPY GO PAY，化妝品回饋高達 25%，精品回饋達 14.7%，均是館內史上最優惠。

板橋大遠百於即日起至 11 月 12 日已開始推出週年慶優惠，在消費者注意的滿千送百活動上，百貨服飾、名品累計滿 5000 送 500；化妝品、內睡衣當日單筆滿 2000 送 200；滿 10000 再加送 300；而國際精品單筆滿 10000 送 1000、大家電單筆滿 10000 送 1000；另還有針對高門檻消費者推出高消費刷卡禮，是業界罕見。