〈房產〉北市豪宅市場回溫 原社區住戶加碼比重多

北市豪宅市場回溫，高價交易頻傳，但由實價登錄資料顯示，原社區住戶加碼再添購的交易比重持續增加，如國巨 (2327-TW) 董座陳泰銘加碼購入 7 戶敦化北路「文華苑」大坪數住宅，位於台北市經典豪宅地段的「仁愛一品」近期也有 3 筆成交，均由原社區住戶取得，顯示買盤都來自內部。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅交易成交來自內部住宅，買方屬於對產品了解、且資金足夠，因此就出手購入；另有如信義區「昇陽國寶」屋齡已達 27 年，近期有買家累計購入 7 戶，應有朝向整合之後重新開發的可能。

根據內政部實價登錄近期資料，位於台北市經典豪宅地段的「仁愛一品」，實價揭露今年 3 月 11 樓一戶交易，總價 2.38 億元，拆算車位單價約每坪 226.96 萬元，據業內指出，「仁愛一品」的此一 11 樓案的成交，買方來自 7 樓的業主。

去年 9 月，美孚建設買回「仁愛一品」的 9 樓兩戶，分別為總價 2.4 億餘元，坪數 140.91 坪，拆算每坪單價約 226.5 萬元；而另一戶總價 2.36 億餘元，坪數約 127.78 坪，每坪單價約 226 萬元，美孚建設董事長彭誠浩本身就住在「仁愛一品」社區裡，一聽到有住戶要出售，便從多組競爭對手中脫穎而出，由美孚建設出手加價接下。

彭誠浩本身就住「仁愛一品」大樓，擁有 2 戶，加上近日由美孚購入建設兩戶，合計擁有 4 戶。

北市仁愛一品位於仁愛路三段，是實價登錄揭露以來，首件每坪 200 萬以上的住宅，2012 年位於 8 樓的交易，拆算車位約每坪 240.01 萬元，郎美囡指出，仁愛路三段是台北市早期形成的豪宅聚落，仁愛路從二段到四段不乏知名豪宅，仁愛一品鄰近還有仁愛尊爵、帝寶等豪宅，因沿路充滿林蔭，又為台北市主要幹道，是政商名流偏好的豪宅地點。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，豪宅市場回溫，高價交易頻傳，惟降價出售者也不在少數，顯見豪宅除了地段精華外，本身條件及其市場定位相對重要，才能在豪宅林立的市場中維持身價。