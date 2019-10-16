資金湧入債券資產 投信基金規模連6個月創新高

全球央行連番降息、貿易戰不確定性籠罩，引導資金持續轉進債券資產，推升 9 月投信基金規模續創高，達 3 兆 6951 億元，連續 6 個月創新高；法人表示，全球低利與刺激政策環境不變，有助避免景氣衰退，加速資金回流金融市場，不過，也伴隨波動頻率、幅度提高，建議未來布局策略聚焦基本面提前落底或抗波動兩大類基金。

投信投顧公會資料統計，按類型區分，跨國指數股票型、跨國一般債券型基金規模，各增加 874、133 億元，增長最多；而國內指數股票型、國內貨幣市場型基金各減少 355、260 億元。跨國指數股票型基金中，以債券 ETF 居大宗，顯示資金持續流進債券資產。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷指出，今年以來資金明顯流往債市，反映兩大因素：一是美中、美歐與日韓等貿易戰，讓金融市場籠罩不確定性，促使資金投向債市避風頭；二是全球央行連番降息，利率不斷走低，甚至歐、日陷入負利率環境，引導資金轉進投資級債等優質收益資產。

隨著經濟成長放緩或停滯壓力浮現，葉菀婷認為，美國聯準會為首的央行，不排除進一步降息，各國政府也會釋出基礎建設等刺激政策，以避免景氣衰退，可望帶來一波資金行情，嘉惠金融市場。

投資布局上，葉菀婷表示，具高股息特性的水電瓦斯等公用事業、REITs 等資產，及兼具債信品質佳、收益率好的投資級債券，都能帶來源源不絕的現金流，具備抗波動優勢，仍舊是不可獲缺的核心資產。

股票市場雖然面臨較大風險，但觀察今年來，MSCI 世界指數震盪走高，顯示投資人對於貿易戰的衝擊漸趨淡然。同時，考量部分產業如：機械自動化等，庫存與訂單水準提前回落，且來到金融海嘯後低檔水準，若後續經濟未出現衰退，預期訂單將逐步回溫。