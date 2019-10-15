台商資金回流境內基金嚐甜頭 前9月資金總規模暴增逾4成

台商資金回流助攻，帶動境內資金規模大爆發，根據投信投顧統計，截至 9 月底止境內基金總規模高達 3.7 兆元，較去年同期大幅增加逾 4 成，而受美中貿易戰局勢反覆影響，資金偏好債券型基金，其中「跨國投資固定收益一般債券型」基金規模達 3957 億元，年增幅將近一倍，吸金力道驚人。

美中貿易戰局勢反覆，衝擊投資市場信心，但受惠台商調整產線、海外資金匯回專法上路，促使資金回流進而推升境內基金規模大幅成長，統計今年前 9 月境內基金規模共 3.69 兆元，較去年同期大增 43%。

觀察各類型基金規模與成長力道，主要以債券型基金較受資金青睞，其中「跨國投資固定收益一般債券型」基金規模達 3957 億元，年增幅 98%；國人偏愛的高收益債券基金，資金規模 1804 億元、年增幅約 18%。

股票型基金則受全球股市震盪影響，買氣相對偏弱，整體股票型基金規模共 5579 億元、年增幅約 15%；指數股票型基金也是市場相對青睞的商品，資金規模共 1.45 兆元，較去年同期增加 1 倍。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明表示，美中貿易戰讓市場風險偏好降溫，轉向投資海外型固定收益資產，而聯準會 9 月降息，削弱美元升值力道，進而減輕新興貨幣匯價壓力，讓新興市場債仍受資金青睞。

張瑞明指出，新興市場當地貨幣債目前殖利率約 5.2%，相較美國公債 1.5% 至 1.8% 水準，擁有相對較高收益率，是低利環境中固定收益資產類極佳選擇之一，而新興市場經濟成長快速，無論基本面、題材面都將持續發酵，可望吸引資金持續挹注。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，美中貿易戰衍生轉單效應，成為推動科技股漲勢動能，隨著時序進入第四季，在台廠產業鏈提前備戰，加上轉單和去美化助攻，可望挹注第 4 季業績動能。

至於題材篩選部分，廖哲宏建議，可留意三大主題，包括 iPhone 供應鏈、華為力推 5G 機種希望帶動換機潮，預期 5G 相關晶片與更高階主板將會因此受惠，另外，伺服器產業今年第 3 季開始復甦，明年成長力道可望再增強。