簡單三步驟，打開投資大門

在全球利率持續走低的情形下，要讓購買力不被通貨膨脹率侵蝕的難度越來越高，投資的重要性更甚以往。但真要邁出投資的第一步時，如何挑選標的？何時是進場時機？股債要如何分配等問題又容易令人暈頭轉向。「鉅亨買基金」帶你用簡單三個步驟，踏出投資第一步。

1. 設定目標，找出預期報酬率

資產成長目標與預期年化報酬率

資料來源：「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2019/10/16。

開始投資的第一且最重要一步，便是有個清晰的投資目標。無論是 30 年後的退休金、5 年後的買車資金或是 15 年後的小孩出國基金，先必須為這個投資設下年限與金額的目標。假設目標是要在 20 年後，讓本金從 100 萬變成 450 萬元，則下一步便是檢視這目標合不合理。從上表可看出，若投資人想將 100 萬元經由 20 年成長至 450 萬元，隱含的預期年化報酬率是 7.8%，仍在合理的報酬率範圍內。若對照上表，發現預期年化報酬率在 9% 以上時，代表此目標達成機率偏低，必需下調資產成長倍數或拉長投資時間。

2. 分散配置在合適資產

有了預期年化報酬率後，下一步便是建構合適的投資組合。假設投資人每年需要的預期報酬率是 7.8%，則對應的資產配置權重就是，美元優質債券 10%、新興市場債券 10%、全球高收益債券 40%、已開發國家股票 20% 與新興市場股票 20%（其他預期報酬率可以參見下表）。透過廣泛分散至主要資產中，投資人可以有效降低單一市場或資產出現大跌的風險，永遠都不要將雞蛋放在同一個籃子中。

預期報酬率與對應資產配置比重

資料來源：Bloomberg，採巴克萊美國綜合債券、美銀美林新興市場債券、美銀美林美國高收益債券、MSCI 世界與 MSCI 新興市場指數，「鉅亨買基金」整理，資料期間: 1998-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 找出各類資產對應基金

挑選好基金的好夥伴

資料來源：中華民國投信投顧公會，「鉅亨買基金」整理。網址: https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2420.aspx?PGMID=IN0302&PORDER=4

得到預期年化報酬率與資產配置權重後，最後一步便是找到每個資產對應的基金。以新興市場股票為例，光是屬於這一類別的基金就有 155 檔，該如何從中找到對的那一檔？投信投顧公會網站是投資人最好的朋友，如上圖所示，該網站統計專區中有所有境外基金的績效表，點擊後可以選取想要看的基金類別（全球新興市場股票、全球大型均衡型股票）。之後按照年化標準差或夏普值排序後，就可以簡單的找出適合的基金（建議以低標準差基金為首選，若有數檔基金標準差相差無幾，則可選取其中夏普值較高者）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

資產配置，加上即早開始

投資最重要的兩個原則就是雞蛋不要放在同一個籃子裡，與複利威力比原子彈還驚人。把握這兩個原則，市場好壞與進場時機便沒有這麼重要，等待並浪費時間可能為投資人帶來更大的傷害。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元

>>NN(L) 新興市場債券基金 X 股 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計股份 - 美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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