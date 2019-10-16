美銀調查：逾4成基金經理人認同 美中貿易戰成「新常態」

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 週二 (15 日) 公布的每月調查顯示，多達 43% 的基金經理人認為美中貿易戰是「新常態」，另有 36% 的受訪者預期，雙方有望在 2020 年總統大選之前達成協議。

實際上，自 2018 年 3 月以來，全面貿易戰的可能性一直是這項調查中最大的「尾部風險 (tail risk)」，這段期間只有出現兩次例外。

(圖表取自 Market Watch)

投資經理人這類的看法並不孤單。國際貨幣基金 (IMF) 週二預測，今年全球增長將降至 3%，是 2008 年金融危機以來最低，主因就在於進口關稅正在扼殺製造業活動和國際貿易。

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 週二談話也指出，國際貿易政策的不確定性，可能持續時間會比市場預期更長。

長達 18 個月的美中貿易緊張，在上週略見和緩跡象，雙方同意簽署第一階段貿易協議，但詳細的文本仍需數週討論，美股基本回到上漲走勢。

這次調查在 10 月 4 日至 10 日，針對 230 位受訪者進行，當時美中談判還未有進展。儘管如此，多達 75% 的受訪者認為，在未來 6 個月，「貿易戰結束」將是美國股市最看漲的催化劑。

(圖表取自 Market Watch)

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，投資者依舊看跌，但略見轉機，關鍵在於如果貿易戰及英國無協議脫歐的擔憂並未發生，市場情緒可能改善，而幫助美股走升。

基金經理維持的現金水準，已由 9 月的 4.7% 升至 5%，不過仍低於紀錄高點 5.7%，印證了 Hartnett 所提到的看跌觀點。