高盛：Apple Card銷售極佳 是有史以來最成功的信用卡

高盛 (Goldman Sachs)(GS-US) 近期在給投資人的報告中表示，該公司與蘋果 (AAPL-US) 合作的 Apple Card 成果相當樂觀，Apple Card 有望成為有史以來最成功的信用卡。

高盛首席執行長 David Solomon 說道：「自 8 月以來，消費者對 Apple Card 產品的需求相當高。」

Apple Card 與其他信用卡不同的一點是，Apple Card 操作軟體介面設計複雜精美，能追蹤餘額和購買紀錄，還有數個便於消費者操作的功能，旨在避免用戶產生債務，或者能快速償債，這些設計曾讓一些金融人士認為，銀行恐怕難以藉此產品實現獲利。

David Solomon 表示：「在短短的三年內，我們已經在 Marcus 借貸平台上籌集了 550 億美元的存款，並創造 50 億美元的貸款，在建立了一個新的信用卡平台後合作推出了 Apple Card。」

David Solomon 說道：「從營運和風險的角度來看，我們順利地處理了現金流，同時又不損害我們的信貸承銷標準。」

Apple Card 是高盛的第一張消費信用卡，此次合作也是高盛針對下一代電子交易平台計畫的一部分，高盛在 Apple Card 上做了相當大的投資。

David Solomon 總結表示：「這些投資將在短期內得到回報，該產品對於擴大我們的競爭力和市場地位，是至關重要。」