〈財報〉華為前3季營收年增24% 智慧手機出貨年增26%

華為今 (16 日) 發布 2019 年 Q3 季度財報，無論是營收及手機出貨均有大幅度成長，華為在自家網站的心聲社區上表示，該公司聚焦 ICT 基礎設施和智慧終端機，前三季業務運作平穩，實現了穩健經營。

華為 Q3 財報關鍵數據：

Q3 營收報人民幣 2095 億元、

Q3 智慧手機出貨量報 6700 萬支、

今年前 3 季累計營收報人民幣 6108 億元，年增率為 24.4%、

今年前 3 季累計智慧型手機出貨量報 1.85 億支 (去年全年是 2.06 億支)，年增率為 26%，

今年前 3 季淨利率報 8.7%

今年前 3 季華為稱已和全球領先電信營運商，簽定了 60 多個 5G 商用合約。

華為並將當前業務區分為 3 大區塊，分別為運營商、企業及消費者業務：

1. 運營商業務：

華為表示，隨著全球 5G 商用規模部署加速，截至目前，華為已和全球領先運營商簽定了 60 多個 5G 商用合約，40 多萬個 5G Massive MIMO AAU 發往世界各地。光傳輸、數據通信、IT 等生產供應情況平穩增長。

2. 企業業務：

華為指出，為追求加速助力政府與公共事業、金融、交通、電力等行業的數位化進程，華為稱，截至第 3 季，已有逾 700 個城市，228 家世界 500 強、58 家世界 100 強企業選擇華為作為數位化轉型的合作夥伴。

此外，在雲端部分，已有 300 萬企業用戶與開發者在華為雲進行雲端開發。

3. 消費者業務，

華為表示，消費者業務之成長主要展現在智慧手機的穩定成長。除了手機出貨年增達 26% 之外，華為表示，PC、平板、智慧穿戴、智慧音頻等新業務獲得高速增長。