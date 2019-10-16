台積電帶隊再衝11200？台指結算看軋空秀力道

美股財報報喜，道瓊指數重返 27000 點，費城半導體指數更改寫歷史新高，外資熱錢效應，也持續在台股發威，台股昨日成功收上 11111 點，創今年新高。今日有台指期結算，在外資布局偏多，只要帶頭大哥台積電買盤不墜，指數將有機會續往 11200 點衝關。至於是否往去年高點 11270 挺進？全看軋空秀力道！關鍵點位為 11126、11168 與 11202 點。

台股今日如順勢再開高，11126 站穩後，下一關為 11168 點，如軋空力道強勁，將有機會續闖 11202 點，而 11270 點關卡前，還有一個中途站為 11246 點。但如軋空力道告一段落，再度出現湧現獲利下車賣壓，11126 點未能站穩，則須留意回測 11100 點整數關卡，而 11077 則是 11100 關卡護城河，多頭只要能站穩 11047 點，攻勢都在多方掌控中。除非棄守 11016 點，多方攻勢才有降溫疑慮。

今日除留意台指期結算，盤中新台幣匯率的變化，也是外資熱錢續航力道的重要觀察指標。新台幣匯率 30.5 元大關，央行態度是否放手讓新台幣續升? 此處將可見真章。只要新台幣匯率未見回貶，外資熱錢派對可望延續，投資人則可留意熱錢外溢效應、以及新台幣升值受惠族群。在指數部分，熱錢與軋空就是續航力道的燃料!

在個股部分，儘管指數持續衝高，但個股卻不見得與大盤同步，甚至還有法人賣超族群，在大盤衝高之際，仍跌破月線與季線，走勢明顯偏弱，短線上這類個股也須先行避開。另外，近日盤面的另一強勢主軸，則是個股軋空秀。近日融券大增，券資比較高個股，切勿逆勢亂空。尤其是高券資比，法人仍持續站在買方個股，任性摸頭，很容易被修理! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)