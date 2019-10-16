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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧10月15日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0059   富邦金融             19197       973  1972.97  
0058   富邦發達             10782       696  1549.14  
0057   富邦摩台             24284      5027   483.07  
00729R 第一金工業30反1       2812       598   470.23  
00699R 元大美債7-10反1       4691      1214   386.41  
00733  富邦臺灣中小         20781      6466   321.39  
00704L 台新MSCI台灣正2       4359      1378   316.33  
00770  國泰北美科技          4183      1458   286.90  
00667  元大韓國              2588       929   278.58  
00702  泰標普低波高息       13199      5188   254.41  
00757  統一FANG+            11530      4994   230.88  
00698L 元大美債7-10正2       3614      1649   219.16  
00705R 台新MSCI台灣反1       3838      1815   211.46  
00743  國泰中國A150         16834      8847   190.28  
0051   元大中型100          11256      9000   125.07  
00735  國泰臺韓科技          8133      6789   119.80  
00663L 國泰臺灣加權正2       3622      3309   109.46
0054   元大台商50           10440     10624    98.27  
0055   元大MSCI金融         34890     37154    93.91  
008201 BP上證50              1429      1549    92.25  
006206 元大上證50          108589    121778    89.17  
00681R 元大美債20反1         6207      7094    87.50  
00714  群益道瓊美國地產      4539      5567    81.53
0053   元大電子              4637      5988    77.44  
00707R 元大S&P日圓反1        3756      4855    77.36  
00649  FH香港                4020      5272    76.25  
00852L 國泰美國道瓊正2      12186     16865    72.26
006207 FH滬深               65975     93892    70.27  
00739  元大MSCI A股         91602    131488    69.67  
0061   元大寶滬深          206518    317616    65.02
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