〈分析〉強勢美元不好嗎？這可能是市場的警告信號

市場消息面總是利多、利空摻雜，美中貿易戰消息時好時壞，投資人總是面對一堆混亂的資訊。那麼到底該以何種訊息為主，有分析師建議，可以重點關注美元。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 週一 (14 日) 發布報告表示，即使不是外匯投資人，也該注意美元走勢，因為強勢美元能夠產生多種效應。

一般情況下，當美元走高以後，會牽動市場發生變化，促使其他貨幣變強，使市場平衡。Colas 表示，一旦走勢並非如此，例如美元一路獨強，那說明情況不同一般，而且未必是好事。

貿易加權美元指數居高不下

Colas 偏好觀察美元的指標，是貿易加權美元指數，相較於以一籃子貨幣為計算基礎的美元指數，美元貿易加權指數反映美元相對於主要貿易關係國貨幣價值的指數。這個指數在 9 月初創下歷史高點 131.58，如今再次接近此一水準。

貿易美元加權指數 (圖片: Fred)

這一指標走高，自然不利美國的出口，特別是跨國公司，使他們難以保持獲利狀態。

Colas 表示，標普成份股的科技巨頭，是美股目前的領頭羊，在非美元部分收入的風險比重最大，整體占比達 57%，自然會因匯率逆風而受創。其他非美元收入占比高於平均的企業，還包括原材料、消費必需品及能源類股。

貿易加權美元指數的比重 (圖表取自 Market Watch)

另一個可能因強勢美元頭痛的，是美國聯準會。美元一走高，投資熱錢轉往美國，追逐美元債券。如此一來，拉高了債券價格，債券殖利率因而走低，對於正想要靠降低利率的聯準會來說，這造成政策上的不利因素。

美元獨強是多種因素的結果

美元走強的部分因素，來自其他貨幣實在太弱，這不僅是美中貿易戰的結果，僅管此事的發展造成人民幣貶值 6%。但更多的壓力來自歐元，歐元在美元指數、貿易加權指數，都占了最高的比重，但歐洲經濟的慘淡情況，拖累了歐元的匯率。

而且，在德國債券為負利率之下，為何不買 10 年期美債就好？

但美元走強的原因，還包括了美元本身。在全球市場不穩定之下，迫使投資者追逐最強貨幣以求避險，而美元基於它在支付系統上的主導地位，很自然地引來追捧。

Colas 總結表示，規避風險、歐洲 / 日本負利率以及貿易戰的打擊，是美元位處高檔的三大原因。也因如此，如果 2020 年轉向積極的一面，那麼美元應該很快就會走軟，如果沒有，這也是一個重要的信號，告訴投資人市場需要警惕。