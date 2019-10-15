〈每日外資外匯觀點〉川普對土耳其關稅開鍘 美元指數多頭不妄動

美國總統川普簽署行政命令對土耳其祭出制裁，市場避險情緒升溫，美元兌土耳其里拉短線急升，週二 (15 日) 投資人關注四位美國聯準會官員談話、IMF 發布最新全球經濟成長預期以及聯準會紐約分行公布製造業指數。

川普對部分土耳其官員實施制裁，立即停止與土耳其 1000 億美元的貿易談判，並將土耳其的鋼鐵關稅恢復至 50%，美元兌土耳其里拉短線上漲，週二漲幅擴大至 0.7% 以上，一度重上 5.9270。土耳其里拉本月前兩周累計跌幅約 5%，成為全球表現最差的貨幣。

美元兌土耳其里拉日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上週美中達成第一階段貿易協議的利多正開始從市場消退，Western Union Business Solutions 高級市場分析師 Joe Manimbo 表示，投資人開始意識到美中貿易戰和英國退歐沒有發生重大變化，市場正重拾謹慎情緒。美元指數週二亞洲盤交易時間維持在 98 重要關卡之上。

美元漲勢持續 99 個月，市場對美元續漲出現雜音，但瑞銀認為，現在談美元漲勢結束言之過早，儘管上攻出現壓力，但未跌破重要支撐，長期上漲趨勢格局未遭破壞，預期未來 12 至 24 個月仍可維持強勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀並指出，近期美元溫和下跌，反映出減稅和適度放鬆信貸的財政刺激措施開始發揮作用、貿易戰的殺傷力顯現，以及經濟指標不如預期。

週二聯準會四位官員將發表談話，其中，曾多次支持聯準會降息 50 個基點的聖路易斯聯準會主席布拉德，以及多次投票反對降及的堪薩斯聯準會主席喬治的談話，分別被視為鴿派和鷹派的主將，投資人將投以關注。

CME 的 FedWatch 數據顯示，市場對 10 月降息預期為 67%，已自上周的 87% 大為下降。

達拉斯聯準會主席卡普蘭上週表示，對於是否需要進一步放鬆貨幣政策，保持「開放的心態」很重要，道明證券全球策略主管 Bart Melek 表示，卡普蘭的言論已經導致市場對降息預期下滑。