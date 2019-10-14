〈每日外資外匯觀點〉貿易戰快結束？美元多頭卻高興不起來

美國總統川普認為「美中兩國已經非常接近結束貿易戰」，投資人對美中貿易談判轉為樂觀，市場風險偏好情緒高漲，美元指數上周連續遭遇大跌，最低來到 98.19。本周歐盟將舉行重要峰會，英國脫歐進展持續受關注；有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據將公布，美元指數恐將再承受震盪。

美元上周在風險偏好情緒升溫下遭拋售，最大跌幅超過 100 點，原子資產管理 (香港) 分析師認為，美元指數下檔支撐依舊穩固，多頭趨勢未遭破壞，儘管上周走弱，但在未跌破 98 前，仍建議逢低做多美元。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

除了美中貿易的消息之外，英國脫歐方面，雙方都暗示有望達成協議，上周英鎊大漲，連續兩天漲幅創下逾三年以來之最，連動歐元大漲；在美國聯準會方面，最新的會議紀要透露內部分歧巨大，再加上經濟數據表現不佳，都給 10 月降息預留空間。

FX168 網站分析師表示，美債殖利率上升後，歐元的套利交易趨向活躍，有望提振歐元走勢，同時將使得美元承受壓力。

OANDA 駐紐約高級市場分析師 Edward Moya 表示，川普在宣布「美中貿易戰接近結束階段」後，美元下跌，反映出多數投資人受消息面影響，但貿易戰仍存有更大的問題，並非意味著短期內就會達成更廣泛的協議。

在日圓方面，BK Asset Management 董事總經理 Kathy Lien 表示，美中貿易協商達成第一階段協議，美股大漲，但美元多頭並不買帳，因為「實質性協議」還未訴諸文字，為時尚需五周的時間，導致美元兌日圓未能繼續走高。