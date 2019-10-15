英女王指示10月底如期脫歐 議會支持成關鍵

英國議會周一 (14 日) 復會，英國女王伊麗莎白二世發表演說，認為英國的首要任務，就是在 10 月 31 日離開歐盟。市場分析指出，議會若未投下反對票，意味英國脫歐可能不會延期，倘若與歐盟沒有達成協議，擔心將出現無序脫歐的局面。

英國女王的演說，宣布了即將舉行的議會議程，並提出了 26 項立法計畫，闡明政府希望議會批准的法律。

在英國脫歐部分，英女王表示：「政府希望在自由貿易和友好合作的基礎上，與歐盟建立新的伙伴關係」。此外，也談到了英國脫歐後，漁業、農業和貿易方面將面對的新體制，以及制訂新的移民制度。

英國女王的演說通常一年舉行一次，作為議會開幕典禮的一部分，在闡明希望國會批准的法律後，按照慣例，國會議員將經過幾天的辯論，對女王的演講內容以及國會議員的任何修正案，進行投票。

一般而言，議會的投票是象徵性的，通常會跟隨女王政府的計畫。不過也有可能出現反對情況，表示拒絕新的立法計畫。儘管反對的情形出現時，議會不會自動觸發提前大選的局面，不過議員也可能提出不信任動議，以試圖在 10 月 31 日阻止無序脫歐的發生。

分析師指出，英國總理強生（Boris Johnson）自上任以來，在下議院的投票已連續輸掉 7 次。在下議院沒有多數席位的強生，仍有再度遭受失敗的危險。

10 月底前英國脫歐重要事件行事曆 (來源: BBC)

儘管上週五，歐盟同意與英國進行另一輪談判，以確保達成協議。但歐盟代表擔心，強生無法在英國議會中通過脫歐協議，而愛爾蘭外交官也表示，儘管雙方有可能達成協議，但許多問題仍然存在，談判進度相當緩慢。