〈美祭土制裁〉川普致電土國 要求立即停戰！歐洲各國響應

美國總統川普週一 (14 日) 制裁土耳其，並立即中止了與土耳其的貿易談判後，美國副總統彭斯 (Mike Pence) 表示，川普已經致電給土耳其總統 Tayyip Erdogan，要求立即停火。

彭斯在白宮前對記者表示：「美國並沒有為土耳其入侵敘利亞的舉動，開了綠燈」。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 也表示，財政部正在對土耳其各部會與其官員採取經濟制裁行動，以應對土耳其對敘利亞東北部發動進攻的軍事行動。

美國國會對於川普的這項制裁表示贊同，但認為制裁的程度還不夠。

共和黨參議員 Lindsey Graham 稱，國會將盡可能地支持這項制裁決議，以實現共同的目標。眾議院國土安全委員會的主席 Mike McCaul 則表態，讚賞政府的計劃制裁，但認為這樣的制裁內容，還遠不足以懲罰土耳其在敘利亞所犯下的嚴重罪行。

歐洲方面，除了法國和德國宣布向土耳其停止提供軍事和情報援助，英國周一也表示，正在審查對土耳其的所有軍火武器的出口許可證。目前已暫停發放新的許可證。

去年對土耳其出口軍火武器最多的國家：義大利，也加入了禁止向土耳其出售武器和彈藥的行列。西班牙也表示已準備好與其他歐盟國家同步。