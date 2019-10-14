〈台幣強升〉央行未見阻升 一年來首見30.5元 緊密連動人民幣、韓元走勢

台股匯市今 (14) 日連袂大漲，指數上漲 176 點，台幣更是繼去年 10 月後，首度見到 30.5 元價位，終場新台幣兌 1 美元升值達 2.3 角，不僅爆逾 14 億美元的相對大量，也未見台灣央行阻升動作；盤後央行出具資料指出，今日人民幣升逾 1%、韓元升近 0.7%，台幣升幅 0.75% ，與其緊密連動。

央行指出，今日人民幣升值 1.01%，在亞幣中升幅最大，其次為星元升 0.82%，台幣升 0.75%，韓元升 0.69%，而泰銖貶 0.26%，日圓貶 0.92%，意味著台幣仍與人民幣和韓元高度連動，並未脫鉤。

央行總裁楊金龍日前曾表示，相關單位都要注意，不要變成匯率操作國，甚至直言以央行目前掌握的經濟數據，「沒有打算降息」。

法人指出，以楊金龍此種說法或有助漲台幣升值力道，不過，目前看來央行仍是緊跟著人民幣和韓元的匯率動態。

台幣今日以 30.825 元、升值 2.5 分開出後，越走越高，午盤過後衝出今日最高價 30.571 元，升值多達 2.79 角，終場兌一美元以 30.62 元作收，升值 2.3 角，台北外匯經紀公司成交值 14.26 億美元。

法人認為，美國聯準會出重手宣布將啟動購債計畫，擴大資產負債表至少持續到明年第二季，為市場再注入資金，此舉後續可能進一步壓抑美元走勢。