紐約匯市—市場謹慎看待美中貿協 美元回神；英鎊波動加劇 里拉重挫

週一 (15 日) 市場樂觀情緒轉趨謹慎，儘管中美貿易談判達成第一階段的協議，市場仍擔憂後續協議的前景仍相當艱難，加上英國脫歐仍存在多項問題，美元指數受到推升，在震盪中小幅走揚 0.13%。

中國方面要求，下個月在簽署協議之前，需要進行更多談判。美國財長梅努欽表示，預期與中國將會有下一輪的協議，但若至 12 月，中美雙方仍無簽署貿易協議，屆時可能恢復對中國徵課關稅。此外，美國本周多家財報開跑，讓投資者信心轉趨謹慎。

DataTrek Research 的創辦人 Nicholas Colas 指出，美元在歷史的高點附近徘徊，顯示出市場的多重風險仍未消退，美元仍作為全球的避風港。不過 Nicholas Colas 也提醒，當美元過於強勢時，對出口企業與許多科技業獲利，將帶來的負面影響。

USD INDEX 15 分線 (來源: Trading Economics)

英鎊波動加大，午盤兌美元一度衝上 1.2649，回落後又再度反彈，在 1.250 與 1.265 區間震盪。有報導稱，歐盟代表擔心英國總理強生，無法在英國議會中通過脫歐協議，而愛爾蘭外交官也表示，儘管雙方有可能達成協議，但問題仍然存在，談判進度仍相當緩慢。

此外，英國女王伊麗莎白二世發表演說，認為首要任務就是在 10 月 31 日離開歐盟。市場分析指出，這意味著英國脫歐不會延期，倘若與歐盟沒有達成協議，擔心將出現無序脫歐的局面。市場關注本週 17 日至 18 日歐洲理事會峰會。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

土耳其里拉大跌超過 0.8%。美國總統川普下令，立刻終止與土耳其的貿易談判，將土耳其鋼鐵的關稅提高到 50%，且大規模的制裁即將到來，包括金融、簽證等多方面。同時，歐盟同意限制軍火出口到土耳其。土耳其最新數據顯示，工業生產已連續 12 月緊縮，在最新制裁消息之下，經濟面堪憂。

USD/TRY 4 小時線 (來源: Trading Economics)

截至週二 (15 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.43。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1027 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2623 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6777 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3229 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.38 日圓。