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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧10月14日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          25076         0    00637L 元大滬深300正2        -37561         0  
2409   友達                   11615      5774    00672L 元大S&P原油正2        -18936         0  
3481   群創                    8329     -6265    00655L 國泰中國A50正2        -11023         0  
2317   鴻海                    7664       441    00642U 元大S&P石油            -5206         0  
2367   燿華                    6199     -2543    00633L 富邦上証正2            -3410         0  
3037   欣興                    5510     -1060    2886   兆豐金                 -2774    -18775  
2891   中信金                  4590     -9398    00850  元大臺灣ESG永續        -2709     23891  
2303   聯電                    4412      6765    2382   廣達                   -2531    -12236  
1605   華新                    3313      7477    2504   國產                   -2211       983  
00677U 富邦VIX                 2489         0    2356   英業達                 -2090     -5516  
2313   華通                    2457     17728    2408   南亞科                 -1690     -1001  
2885   元大金                  2455     -8219    2337   旺宏                   -1585     -6811  
2888   新光金                  2424     -6210    1216   統一                   -1575     -8829  
0050   元大台灣50              2358      8818    00692  富邦公司治理           -1548     -1547  
0056   元大高股息              1999     37119    2882   國泰金                 -1524     -3479  
1101   台泥                    1868      -555    2454   聯發科                 -1447     -2674  
2890   永豐金                  1435     -3315    2324   仁寶                   -1299    -12174  
00708L 元大S&P黃金正2          1433         0    00852L 國泰美國道瓊正2        -1279         0  
2618   長榮航                  1433      2823    020000 富邦特選蘋果N          -1226         0  
2883   開發金                  1379    -13047    00634R 富邦上証反1            -1095         0  
2344   華邦電                  1266     -7438    00693U 華頓S&P黃豆             -995         0  
2834   臺企銀                  1200      4567    00670L 富邦NASDAQ正2           -970         0  
2515   中工                    1173      -853    2884   玉山金                  -934     -1186  
2492   華新科                  1027      4554    00636  國泰中國A50             -906     -3552  
00648R 元大S&P500反1            956         0    00766L 台新MSCI中國正2         -902         0  
2887   台新金                   921      4757    3017   奇鋐                    -891       888  
00664R 國泰臺灣加權反1          889         0    00714  群益道瓊美國地產        -885       -90  
2603   長榮                     827      3015    00715L 華頓S&P布蘭特正2        -885         0  
00717  富邦美國特別股           824      6423    00739  元大MSCI A股            -782      -898  
00673R 元大S&P原油反1           779         0    9904   寶成                    -758       988  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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