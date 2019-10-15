〈群益期貨〉為防止殖利率曲線平坦化，各央行都做出了努力

美國聯準會 11 日宣佈啟動購債計劃，自本月起以每個月 600 億美元的速度擴大資產負債表，雖然央行宣稱這僅只是臨時性的行動，因為近期美國企業在繳納公司稅及清算國庫拍賣時造成資金短缺，為了應付流動性緊縮的危機，主要目標為確保維持隔夜貸款利率穩定。

聯準會主席鮑威爾不是用「第四次量化寬鬆」來描述，而是形容此舉措為資產負債表的「有機成長」，但華爾街分析師預期明年 Fed 資產負債表仍有機會擴大至 3,000~4,000 億美元，且主要集中在短期債券。

另一則訊息是日本央行或在明年年中「停止購買」期限超過五年的國債，而少於五年的日本國債在日本央行購債的操作上所佔平均比率為 53%，目前為 63%；日本央行仍有意減少長債在購債中的份額，主要是為了防止殖利率曲線平坦化，央行更明確表示，對殖利率曲線平坦化可能會帶來的衝擊感到不安。

不論是美國聯準會維持市場穩定所採取買進短債的短期購債計劃以解除流動性危機，或是日本央行致力於驅使殖利率曲線正常化所做的購債操作，都會造成長短期利差的擴大，利差一擴大，對金融股相對較有利，但也會產生其他的連鎖效應。

畢竟根據過去經驗，一旦殖利率曲線由倒掛轉向正常的過程中，最終股市卻往往會面臨空頭的洗禮。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index