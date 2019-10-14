台股盤中─貿易戰暫休兵 放量飛越「萬一」關卡

在美中兩國宣布再次達成貿易戰休兵共識後，市場擔憂情緒大幅緩和，台股指數今 (14) 日早盤以大漲 115 點開出，直接越過 11000 點關卡，最高來到 11066 點，漲點超過 170 點，預估成交量逾 1800 億元，短期先觀察能否突破前高 11097 點。

法人指出，加權指數漲幅高於櫃買指數，50 大權值股幾乎全數走揚，市場正向發展，不過，由於櫃買指數漲幅小於加權指數，接下來中小型股能否跟上大盤表現，將是延續多方人氣的重點之一。

從權值股來看，50 大權值股中僅不到 10 檔遭壓在盤下，多數偏強，早盤又以日月光投控大漲超過 4% 最強勢，南亞科、可成、台達電、和碩、台積電等漲幅逾 2.5%；大立光、聯電和鴻海等漲逾 2%。

細族群方面，連接器相關業者表現熱絡，正崴續漲逾半根停板，優群、泰碩、長盛和康控 - KY 等均漲 2% 之上。

被動元件族群同樣有表現，在國巨漲逾 2% 領頭下，華新科再度漲逾 3%，禾伸堂、信昌電和蜜望實均漲逾 1%。

軟板指標中，臻鼎 - KY 漲半根停板，台郡、亞電漲 2.5% 之上，嘉聯益和毅嘉漲逾 2%。

不過，鴻海創辦人郭台銘已發文提醒，對於貿易戰仍應保持警醒、密切觀察，現在就斷定美中貿易戰停火還太早，因次背後其實是科技戰。

元大投顧指出，貿易戰暫時休兵出乎市場意料，若 11 月中旬美國總統川普於亞太經合組織 (APEC) 上與中國國家主席習近平正式簽署貿易協議，屆時將使國際股市擺脫政治面的干擾, 股市大箱型震盪的區間有機會上移。

日盛投顧則認為，目前看到大多數華爾街分析師看法較為悲觀，休戰協議的時效性不足，甚至可能撐不過年底，在有確切條文出來前，難說貿易戰有實質進展。