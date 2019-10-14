

◆盤勢分析

1. 美中第 13 輪貿易談判於上週結束，川普宣布達成第一階段實質性協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購等範疇，美方也會暫停 10/15 關稅的上調，並預計在 11 月 APEC (亞太經合組織) 峰會，與中國國家主席習近平會面，共同簽署第一階段協議之文件，美股受此激勵，於國慶假期共計漲幅介於 2.49% 至 5.06%，科技股表現最為強勁。

2. 上周中美貿易爭端又起，受美股重挫影響台股表現，開低走低，加上國慶節前賣壓浮現，壓抑尾盤表現，指數最終下跌 127.35 點，跌幅 1.16%，收在 10,889.96 點，成交金額為 1295.99 億元。三大法人合計賣超 122.42 億元，外資賣超 72.51 億元、投信賣超 9.09 億元、自營商賣超 40.82 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量平，節前賣壓影響表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為季線 (約 10722 點) 附近，壓力為 11270 點附近。

（3）技術指標：KD 反轉向下，9 日 K 值（63）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數跌幅 0.54%，收在 139.97 點，同步加權指數弱勢。支撐下移至 138 點附近，壓力為 143.5 點附近，KD 指標向下，9 日 K 值（29）低於 50，短線整理格局。

5. 觀盤重點：中美貿易談判優於市場預期，台股有機會挑戰 2018 年高點 11,270 點，中期支撐為季線 10700 點附近。與台灣相關的受惠產業有半導體、網通、PCB、汽車零組件、工業機械等。

6. 外資紛紛調升 2474 可成評等，認為金屬機殼產業谷底已過，且本季至 2020 年第四季成長能見度佳，將受惠未來三大成長動能：一、規格升級帶動價格提升；二、產品優化，出貨將年成長；三、新應用創造新市場需求。

7. 第四季是散裝船與油輪傳統旺季，加上上周五（11 日）的中美貿易協商，中方承諾向美購買 400～500 億美元穀物，龐大的貨量將加大運價上漲力道油輪部分因美國制裁中遠海運旗下油輪運送伊朗原油，造成油輪運價狂漲，估計旺季可望拉長到明年首季，讓相關航運類股受益。

8. 處理器大廠美商超微（AMD）即將在第四季推出搭載 B550╱A520 晶片組主機板，晶片組交由 5269 祥碩設計及生產，受惠於新晶片組開始交貨予 ODM╱OEM 廠，祥碩 9 月合併營收跳升至 3.86 億元，第四季有機會改寫新高紀錄。

