【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

美國以侵犯人權為由，對中國接連祭出制裁措施，甚至討論限制退休基金投資中企，為美中談判蒙上陰影，9 日台股受此消息影響開低走低，除機電股逆勢收紅外，其餘類股全盤皆墨，蘋概股亦慘遭調節，使得大盤失守 11,000 點關卡，終場加權指數收在 10889.96 點，跌 127.35 點或 1.16%，成交額 1304.65 億元。 OTC 指數收在 139.97 點，跌 0.76 點或 0.54%，成交額 356.58 億元。

美日貿易協議簽定後，美國農產品得以擴大進入日本市場，川普解決燃眉之急，對中國貿易談判轉趨強硬，美中貿易談判不確定性升溫，使得台股滑落五日、十日及月線三道防線，日量微幅成長，周線由紅轉黑，技術面風雲變色。籌碼面方面，三大法人同步賣超，其中外資期現貨偏空操作。受貿易戰影響，全球經濟成長步調放緩，原物料價格走弱，今年金屬、化學及塑膠製品出口皆表現疲弱，使得 9 月出口值較去年同期衰退 4.6%，前 9 月則年減 2.5%，財政部預估，今年全年出口負成長態勢已成定局。考量美中貿易談判達成初步成果，台股或有補漲行情，惟美國 12 月仍可能調升中國商品關稅，對華為等公司的制裁也未談及，不確定風險仍在，未來仍將影響市場，仍需謹慎操作，接下來留意上市櫃公司 9 月營收及第三季財報表現。

註：10/10(四)-10/11(五) 台股因國慶日休市。

