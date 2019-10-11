脫歐情勢成隱憂 百威英博推遲英國總部擴展計劃

《彭博社》引述消息人士報導，在英國脫歐情勢尚未明朗的情況下，投資決策承受巨大壓力，知名啤酒商百威英博 (AB InBev) 計畫推遲其英國總部的擴展計畫。

百威英博旗下擁有百威 (Budweiser) 和可樂娜 (Corona) 等啤酒品牌。消息人士稱，該公司目前正在就倫敦局大樓 (London’s Bereau Building) 的空間租賃進行談判，以推動該公司在英國的擴張計劃，但最終談判結果破裂，脫歐不確定性為該公司決定延遲簽署租賃計畫的因素之一。

百威英博發布一封電子聲明表示，隨著業務的增長，尋找替代方案一直是該公司所努力的方向，其中便包含擴展辦公空間，推遲擴展計劃與許多因素有關，考量點不僅止於脱歐情勢。

百威英博在英國銷售的啤酒大多使用國內食材釀造，因此與其他產業如汽車製造業相比，該公司受無協議脫歐的影響相對較小。

英國脫歐不確定性影響眾多產業發展。日產汽車 (Nissan Motor) 警告，無協議脫歐帶來的額外關稅，恐將衝擊該公司在英國的業務。含松下電器 (Panasonic) 在內多家日本企業也已將歐洲總部撤出英國，深怕受不利情勢衝擊。

今年初起，百威英博將內部員工自位於盧頓 (Luton) 的英國總部遷入倫敦局大樓。百威英博英國公司負責人 Paula Lindenberg 上個月受訪表示，「就市場份額而言，希望百威英博能成為英國最大啤酒製造商」，表達對進軍英國市場的重大野心。

(本篇文章不開放合作夥伴轉載)