能源盤後—中美談出好結果 中東緊張情緒升溫 原油本週彈升近4%

週五 (11 日) 交易，原油期貨價格上漲，本週漲幅近 4%，係因報導稱中美貿易談判取得進展，舒緩了市場對能源需求的擔憂，以及伊朗油輪爆炸的消息激化了中東緊張局勢，提高該地區原油生產中斷的可能性。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.15 美元或 2.2%，收每桶 54.70 美元，根據道瓊市場數據，WTI 最前月契約本週上漲 3.6%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.41 美分或 2.4%，收每桶 60.51 美元，根據道瓊市場數據，Brent 最前月契約本週上漲 3.7%。

《彭博》報導，引述知情人士消息，中美週五達成暫時協議，可能會讓這場貿易戰暫時休兵。根據該協議，中國同意做出一些農業上的讓步，美國則提供一些關稅減免。該消息進一步推升美股，抬高風險情緒，因而推動油價上漲。

另一項推升原油價格的消息來自伊朗半官方媒體伊朗學生通訊社《IRNA》報導，伊朗油輪「Sabity」遭自沙烏地阿拉伯 Jeddah 港發射的導彈擊中，該油輪在距離 Jeddah 約 96 公里處起火，2 個儲藏室被毀，石油洩漏出紅海，據知漏油問題已受控。

此前霍爾木茲海峽附近的油輪遭攻擊，美國和沙烏地阿拉伯官方均認為伊朗是幕後黑手，包括上個月沙國重要原油加工廠和油田遭攻擊一事，美國和沙國也將矛頭指向伊朗，但伊朗否認。

《經濟學人》智庫全球經濟學家 Cailin Birch 表示，9 月 14 日無人機一度摧毀了沙國一半產能，讓地緣政治風險的價格溢價重新受市場關注，「在那些攻擊之前，原油價格一直是穩定下行趨勢，該事件凸顯伊朗與美國、英國和沙國的緊張關係自 7-8 月首樁扣押油輪的事件以來一直沒有將降溫。」

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「雖然伊朗油輪爆炸的消息會提振原油市場，但市場主要仍聚焦中美貿易談判的結果。」

「原油價格仍受需求端動力的高度影響，而需求端動力充斥貿易不明確性和對全球成長的擔憂情緒，萬一貿易談判結果令人失望，儘管地緣政治風險上升，原油價格仍可能大跌。」

從技術角度來看，「WTI 原油即日反彈，55 美元是市場第一個測試的興趣水平。」

與此同時，國際能源署 (IEA) 週五發布月報，預期今年全球需求成長 100 萬桶 / 日、明年成長 120 萬桶 / 日，這與 IEA 先前估計值約下降 10 萬桶 / 日，為 2106 年以來最疲弱的成長，IEA 將此舉歸因「證據顯示數個主要消費國和地區的經濟放緩，包括歐洲、印度、日本、南韓和美國。」

該報告發布前，OPEC 也在其月報下修今年全球石油需求成長的預期，但維持明年需求成長預期不變，但另一方面調降了今明 2 年非 OPEC 供應量成長的前景。

Birch 表示，美國和歐盟 9 月經濟數據疲弱，可能暫時抑制石油價格大漲，「這仍將是影響 2020 年油價的主因，因為緩慢的經濟成長就會轉向更疲弱的石油需求成長。」

「儘管如此，我們預期中東地區 2020 年也將維持高度緊張局勢，偶爾可能爆發出一些停工事件，一如我們近幾個月看到的情形那樣。」

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