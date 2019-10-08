低油價打壓、借貸更困難 美頁岩油商面臨生存危機

油價持續走低，對美國頁岩油生產商來說並不是好消息，低油價讓他們的財務狀況不佳，也被迫停止增產。

業者生產減少、股價大跌

2019 年大部分時間，全球經濟成長走緩，需求不足壓低油價，從而打擊資金短缺的公司。許多勘探與生產頁岩油的公司，股價均大幅下挫，例如，Devon Energy 自 9 月中以來下挫 20%，EOG Resources 下挫 17%，Pioneer Natural Resources 跌逾 13%，其他能源股也大多不好過。

受價格下挫影響，自去年以來，鑽探平台機量減少 20% 至最新 855 座，連帶影響鑽探數量、旅館價格、就業數量均下滑。數據顯示，截至今年 8 月，年化就業率僅成長 0.7%，遠低於 2018 年同期的 11.4%，失業率則由 2% 升至 2.3%，壓裂機組的數量則降至 30 個月以來最低。

圖片：OIL&GAS 360

值此艱困時刻，業者可以貸款的機會卻大幅減少。根據律師事務所 Haynes and Boone 針對金融機構以及石油和天然氣公司的調查，生產商的貸款信用也在下滑，借貸方正減低對頁岩油業者的放貸。

沒有資金，頁岩鑽探者就不得不削減支出預算，這意味著鑽探數量減少，也會讓美國石油產量低於預期，同時，這也意味著破產情況，可能會繼續加劇。

借貸不易、倒閉公司增加

Haynes and Boone 指出，截止今年 9 月數據，自 2015 年以來，北美共有 199 家石油和天然氣破產，今年倒閉的公司數量，則是 2016 年以來的新高。

C6 Capital Holdings 的創辦人兼執行長 Mark Rossano 認為，石油巨頭可以度過這場風暴，但較小的生產商，則需要撐過艱困的時期，金融界不會對他們伸出援手。

例如，在前兩週，小型頁岩鑽井公司 Abraxas Petroleum 宣布將暫停在特拉華盆地的鑽井作業。

頁岩油最興盛的時候，每桶石油價格至少接近 100 美元以上，儘管過去幾年來，頁岩油開採的成本大減，但以 WTI 現階段約 50 美元的價格，對業者來說，部分公司徘徊在盈虧平衡點附近，許多則是賠錢生產。如此一來，資金的需求更急。

然而，股價下挫讓生產商難吸引投資人進入，並使得美國頁岩油行業已經在放緩，甚至可能走向萎縮。