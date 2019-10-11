美中貿易談判進行中 布魯金斯研究員：任何協議都不會持久

美中兩國正在進行新一輪的協商，談判首日，美國總統川普在出發前往明尼蘇達州演講前表示，兩方當日談判「進行得非常好」，也預計 11 日將在白宮會見中國國務院副劉鶴，市場情緒正向。然而，有專家對此似乎並不樂觀，美國智庫布魯金斯學會 (Brookings Institution) 的高級研究員 David Dollar 就警告表示，兩國達成的任何協議可能都不會持久。

David Dollar 指出，依照過往的經驗，曾有中美兩國似乎已接近達成協議的案例，但是最終卻是使關稅之爭再次全面升級。

David Dollar 說道：「我擔心投資者會考慮這一點，如果有達成協議，他們明天就會覺得放心，但之後又可能開始自問，這真的穩定嗎？我們能預期這種情況會持續很長時間嗎？協議可能會在幾個月後又分崩離析嗎？」

David Dollar 認為，有理由擔心協議可能會崩潰，尤其是在中國涉嫌在新疆侵犯人權和香港反送中風波等問題使美國與中國之間的談判情勢變得更為複雜的時候。

在本週，川普政府就因監視和拘留中國少數群體的指控而將 28 個中國企業列入黑名單當中。美政府也對被認為拘留和虐待在新疆地區的穆斯林的中國官員施行簽證限制。

美中貿易戰迄今為止已經持續了一年多，美政府對數十億美元的中國商品加徵關稅，而中方也提出了關稅報復。商業信心遭遇挫折，並引發了市場對全球經濟成長放緩的擔憂。