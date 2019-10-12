紐約匯市—美中談判利好 有序脫歐樂觀！美元墜三週新低 英鎊澳幣強漲

週五 (11 日) 美中貿易談判達成極具實質性的第一階段協議，美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。中國邀請美方前往中國進行第二階段談判。雙方進展樂觀，加上英國有序脫歐的可能性增加，風險情緒持續改善，美元兌主要貨幣全面走跌，美元指數下挫 0.35% 至 98.351，創下三週以來新低。

風險性貨幣全面走高，澳幣兌美元揚 0.36% 至 0.6785，逼近一個月新高，其他加幣、盧布等原物料貨幣也相繼上漲。

中美第一階段協議內容，包括智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購。川普接見劉鶴後表示，兩國非常接近結束貿易戰。

紐約 OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，在川普宣布消息後，美元的走勢符合典型的「買在謠言起、賣在事實出」(Buy the rumor, sell the fact)。

此外，聯準會周五宣布，10 中旬將啟動每月購債 600 億美元，以確保銀行系統中流動性充足。但強調，這項計畫並非新一輪的量化寬鬆政策的開始。

Scotiabank 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，這緩解了一些貨幣市場的資金問題，且每逢月底和季度末看到的資金緊縮風險也有所降低，舒緩美元上行的壓力。

CIBC 的分析師指出，從廣泛的角度來看，美國製造業不只是受到中美貿易戰的傷害，製造業也同時受到美元強勢的影響。因此，即使貿易戰的不確定性逐漸減弱，但美元也需要明顯走弱，才能預期製造業和出口恢復強勁的增長。

USD INDEX 4 小時線 (來源: Trading Economics)

前日英鎊兌美元大漲逾 2% 後，昨日續漲 0.86%，盤中更一度觸及 1.270，一舉創下三個半月新高。歐元兌美元亦走強 0.23%。週五歐盟同意與英國進行另一輪談判，以確保達成協議。

歐盟談判代表 Michel Barnier 與英國的 Stephen Barclay 早前已舉行了「具建設性」的會議，此外，英國首相強生 (Boris Johnson) 與愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡(Leo Varadkar) 在週四的會面中，討論了「有限的自由貿易協定」(FTA)，雙方認為，目前方向積極且正面，下週的歐洲理事會峰會上有望達成基礎協定，未來幾週內達成協議將可預見。

澳新銀行的分析師表示，現在看來，雙方都非常積極，並且充滿希望。下週 17 日至 18 日將為歐盟領導人峰會，週五的會晤方向樂觀，為後續的協議建立正向基礎。

GBP/USD 4 小時線 (來源: Trading Economics)

截至週六 (12 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.35。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1029 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2546 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6785 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3197 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.56 日圓。