傳歐盟準備對英國脫歐作出重大讓步？歐盟否認

英國脫歐大限將至，英相強森 (Boris Johnson) 有意讓英國硬脫歐，英媒泰晤士報報導，傳歐盟可能對英國提出最後讓步，在北愛爾蘭邊境保障措施一事上，讓北愛議會有權在約定的年限之後，可以單邊決定脫離邊境保障措施，但歐盟已對此表示否認。

為了不讓談判徹底破裂，英國媒體報導，傳歐盟可能會向英國提出最後的讓步，讓北愛可單邊決定脫離邊境保障方案，如果北愛爾蘭議會前兩大黨民主聯盟黨 (DUP) 與新芬黨 (Sinn Fein) 都多數同意退出協議的話，歐盟將同意讓邊境保障方案可以單邊撤銷。

至於退出的時間點將在數年之後，歐盟則建議在 2025 年實施。歐盟官員對英媒透露，在這樣的機制下，英國政府就不再有理由需要另外設置邊境海關，而北愛爾蘭可以自行決定去留。

這個計畫會讓北愛爾蘭跟隨歐盟的貿易協定，留在歐盟單一市場中，且海關邊境將設在愛爾蘭海。

歐盟認為，這樣就可以阻擋英相強森所提出，在愛爾蘭與北愛爾蘭之間設置兩道不同邊境的措施。

但上述這項提案已胎死腹中，因為北愛民主聯黨和新芬黨都表示拒絕。民主聯盟黨的脫歐事務發言人 Sammy Wilson 說，不但他們不願接受，英國國會也不會接受這項提案。