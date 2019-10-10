三星宣布將投資110億美元 開發尖端量子點顯示器

外電報導，三星顯示器 (Samsung Display) 宣布，計畫至 2025 年投資 13.1 兆韓元 (約合 110 億美元)，用於生產和進一步開發量子點顯示面板 (QD)，以應對全球智慧型手機和電視需求疲軟所導致的嚴重供過於求。

三星顯示器在週四 (10 日) 表示，其中的 10 兆韓元將投資在設施上，其餘用則用於研發，以生產更先進的顯示螢幕。重點是將位於南韓的一條 LCD 生產線轉變為大規模生產更先進的量子點顯示器的設施。三星表示，從 2021 年開始，新的 8.5 代量子點顯示器生產線將每月生產 30,000 塊面板，主要製造 65 吋或以上的超大型顯示器。

三星顯示執行長 Lee Dong-hoon 表示：「量子點是半導體顆粒，發出的光點接近自然色，這是大型顯示器產業的未來成長的願景。有了這項投資，我們將領導高階顯示器市場。」

近年來，由於中國製造商在國家補助的支持下，積極擴大產能，史液晶顯示器價格暴跌。此外，在全球經濟放緩的情況下，大型電視機的需求疲軟，中美貿易戰也壓低了價格。

南韓另一家顯示器製造商 LG Display 也宣布已經開始在中國廣州生產 8.5 代 OLED 面板，該公司目標是每年生產 1000 萬塊大型 OLED 面板。

LG Display 表示：「LG Display 是全球大型 OLED 面板的先驅和唯一製造商，我們計劃進一步擴大與競爭對手的差距，來鞏固領先地位。」

南韓貿易、工業和能源部則回應：「隨著三星顯示器此次的投資以及 LG Display 在 7 月宣布將投資 7 兆韓元，我們預期南韓企業將通過在顯示器領域中與對手的差距來鞏固在全球市場中的領先地位。」