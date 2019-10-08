競爭者洶湧而至 Netflix目標價遭大幅調降

競爭格局嚴重影響了 Netflix Inc. (NFLX-US) 投資人的想法，Evercore ISI 分析師 Vijay Jayant 週一 (7 日) 將 Netflix 的目標價從 380 美元調降至 300 美元，指投資人對 Netflix 的商業模式感到不安，因為「未來幾個月將有許多資本雄厚的競爭對手推出全新的串流電視服務」。

挑戰的確艱鉅。迪士尼 (DIS-US)、蘋果公司 (AAPL-US)、AT&T (T-US) 的 HBO Max、Comcast Corp. (CMCSA-US) 的 NBCUniversal、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Roku Inc. (ROKU-US) 都來者不善。

對 Netflix 及其投資人最重要的提示，可能就在 10 月 16 日，即 Netflix 公布其第 3 季財報時。

該公司過去的成功過程如今已成令人擔憂的發展，因為消費者觀看習慣正在改變性質，還有熱門節目的潮起潮落。

自 7 月 17 日以來，Netflix 的股價已下跌 24%，當時該公司披露了令人失望的訂戶數字。在截至 6 月當季中，Netflix 增加了 280 萬淨新國際訂戶，但失去 12.6 萬名美國客戶。當時華爾街預計將增加 35.2 萬美國訂戶和 480 萬個海外新帳戶。

Netflix CEO Reed Hastings 在上月於英國劍橋舉行的皇家電視協會會議上表示：「過去 10 年來，我們一直在與許多人競爭，但從 11 月開始，這是個全新的世界，這將是個艱難的競爭。」

但是，由於訂戶數仍大幅領先且節目表安排緊湊，Netflix 沒有立即的危險。這家總部位於加州 Los Gatos 的公司絕大部分成功是靠受歡迎的授權電視影集和預測能入圍奧斯卡最佳影片的電影。《續命之徒：絕命毒師電影》(El Camino: A Breaking Bad Movie) 將於本月上映，而《愛爾蘭人》(The Irishman) 在小眾庭院上映後將於 11 月 27 日在 Netflix 上架。

同時，Netflix 與《怪奇物語》(Stranger Things) 的原創作者 Duffer Brothers 簽訂了 9 位數的內容協議；《冰與火之歌：權力的遊戲》(Game of Thrones) 創作者 David Benioff 和 D.B. Weiss 據傳簽約金達 2 億至 3 億美元，而《實習醫生》(Grey’s Anatomy) 和《醜聞風暴》(Scandal) 的原創作者 Shonda Rhimes 的收購價超過 1 億美元。

最重要的是，Netflix 達成了一項為期 5 年、價值至少 5 億美元的協議，從 2021 年開始播放所有《歡樂單身派對》(Seinfeld) 劇集。

Netflix 預測第 3 季將新增多達 75 萬名付費用戶，其結果定於 10 月 16 日發布。Netflix 是市場的領導者，擁有約 6000 萬國內和 9150 萬個國際用戶。

在不久的將來，Netflix 的龍頭地位似乎還是安全的。Needham 分析師 Laura Martin 表示，到 2021 年，事情可能變得撲朔迷離。她預計屆時全球將展開價格戰，這將迫使 Netflix 將每月訂閱費用降低 9 至 16 美元。她在 10 月 3 日的報告中警告，如果不立即採取行動，該公司可能在 2020 年失去其 6000 萬美國用戶中的 500 萬至 1000 萬。

今年以來 Netflix 股價上漲 2.3%，納斯達克綜合指數攀升 20%，標準普爾 500 指數上漲 18%。