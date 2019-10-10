Roku漲逾9%！分析師：未來可望Netflix式海外成長

Roku (ROKU-US) 週三股價大漲 9%，係因分析師調高 Roku 股票評級，主張 Roku 的用戶群未來 3 年仍會持續大幅增加。

Roku 今年迄今漲幅超過 250%，雖然目前股價自 9 月初 170 美元的高點下跌，但週三上漲 9.06% 至 117.79 美元，遠優於大盤表現。S&P 500 週三上漲 0.91%。

麥格理研究院分析師 Tim Nollen 週三將 Roku 評級自「中立」調升至「優於大盤」，且目標價也提高 20 美元至 130 美元，但仍較 FactSet 均值低 2 美元。

「我們認為，過去幾年美國轉向觀看連網電視的趨勢，在未來幾年國際間也會跟著發生。Roku 已經在美國站穩領先地位，我們認為其設備能在海外找到現成的市場，但更大的成長機會可能是 Roku 的智慧電視作業系統整合。」

Roku 除了銷售串流設備，同時也將作業系統收費授權給電視廠，且透過其平台再出售其他公司的內容也是營收來源。最終，如果用戶群增加，意味著 Roku 獲得報酬的機會越多，Nollen 認為，到 2022 年 Roku 用戶群將達到 7200 萬人的水準。第二季底 Roku 用戶群約 3000 萬人。

根據 FactSet，華爾街目前尚未有 Roku 2022 年的用戶人數估計，但華爾街估計 Roku 到 2021 年用戶人數成長至 5400 萬人，隱含 2021 年至 2022 年成長 33%。華爾街預期今年用戶增加 29%。

Nollen 和其他分析師指出，Roku 尚未完整說明海外積極拓展的計畫，而多數分析師預期未來幾年 Roku 將靠海外計畫推動成長。「我們對 Roku 海外計畫或知之甚少，以及對今年後的成本也不清楚，但我們認為隨著行銷需求浮現，計畫的消息和成本都將增加。」

但 Nollen 指出，Roku 的機會可能像 Netflix(NFLX) 同進退，「Roku 的國際成長軌跡可能正好呼應 Netflix 的海外腳步。」華爾街預期 Netflix 國際串流顧客人數將自 2018 年底約莫 8100 萬人的水準，到 2022 年增加至 1.81 億人。

以 2022 年用戶 7200 萬人的水準計算，Nollen 估計屆時 Roku 營收總額將達 27 億美元，高於華爾街預期共識的 26 億美元。