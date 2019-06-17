〈機構報告〉三星顯示器在Q1智慧型手機顯示器市場中佔據龍頭地位

根據調研機構 IHS Markit 在週一 (17 日) 公布的一項數據顯示，由於近期有更多的手機製造商採用 OLED 面板來製造並優化自家產品，韓國的三星顯示器 (Samsung Display) 在今年第一季全球智慧型手機顯示器市場中的排名第一。

數據中顯示，在今年 1 月份至 3 月份的 Q1 期間，三星顯示器智慧型手機面板在全球的銷售額達到 34.54 億美元，市占率為 40.2%。儘管此項數據較去年同期下跌了 6.6 個百分點，但是該公司已經連續 8 個月為持在 40% 以上的市占率，更遠高於排名第二的日本顯示器公司 (JDI)。

日本顯示器公司在全球智慧型手機面板市場中的市占率為 12.3%，排名第二。值得注意的是，受惠於柔性 OLED 面板的投資增加，中國的京東方的市占率幾乎翻了一倍，以 11.9% 位列第三，並緊追在日本顯示器之後。

從細項上來看，在智慧型手機 OLED 面板市場當中，三星顯示器的市占率高達 86.5%，稱霸市場。京東方的市占率則為 8.3%，首次位列第二。

在 2010 年，三星電子是第一家在自家智慧型手機上搭載全螢幕的 AMOLED 面板的公司，隨後該公司的美國競爭對手蘋果 (AAPL-US) 也於 2018 年底推出採用 AMOLED 面板的新機型，引領相關面板市場更進一步成長。

然而，三星仍將持續面對 OLED 顯示器面板的市場需求的不確定性。據報導，該公司在一年前曾表示將在韓國建立一個「超級 OLED 工廠」。 與在中國地區的 A3 工廠相比，產能多了 30%。三星也將在新工廠投資近 10 億美元。 然而，隨後也有報導指稱，三星仍未確定執行該項目，須等到確定市場需求的持續性後才能決定。