套用Google應用程式更為困難 華為手機面臨挑戰加劇

關於川普政府禁止華為設備安裝 Google(GOOGL-US) 應用程式的禁令，有專業人士積極尋求解套方法，但根據最新消息，華府已廢除這些輔助安裝 Google 應用程式和服務的後門。

安全領域專家 John Wu 週二發表了一篇文章，內容涉及指導華為 Mate 30 Pro 的用戶如何手動下載和安裝 Google 應用程式。並允許在 Mate 30 Pro 上執行如 Google Maps 和 Gmal 等應用程式。

而 Google 則拒絕對此事發表評論。

這款後門程式名為 LZPlay，可在 Mate 30 Pro 上安裝 Google 應用程式和服務。其釋出的時間與 Mate 30 Pro 的發佈日相同。

Wu 在他的聲明中表示：「很明顯，華為很清楚這款 LZPlay 應用程式，並默許它的存在。」

華為在一封電子郵件聲明中表示，它沒有參與 LZPlay 的相關計畫。

華為的新型手機沒有訪問 Google 應用程式的權限

華為遇到的問題的核心是 Google Play 商店。有 Google Play 商店，Android 設備便可以直接與蘋果 (AAPL-US)iPhone 的 App Store 競爭。

Google Play 商店擁有如 YouTube、Instagram、Netflix 和 Spotify 等流行於全球的應用程序。沒有這些應用程式，無論 Android 設備的規格和性能有多出色，他都將面臨銷售上的困境。

美國的貿易禁令持續對華為造成威脅，並削弱了該公司在歐洲高端智慧型手機市場競爭的能力，而此市場一直是華為成長動力引擎之一。

相較之下，華為在中國便顯得如魚得水。儘管該國政府禁止所有智慧型手機使用 Google 應用程式和服務，但中國使用者仍可以使用騰訊的微信等超級應用程式。

另外還有如遊戲和娛樂資源等各種的應用程式，這是在沒有 Google 的情況下自行產生的生態系統。

但隨著美國對 Mate 30 Pro 的最新打擊，華為在全球智慧型手機市場的前景仍顯得困難重重。

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