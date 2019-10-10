兩張圖看出：美中貿易戰如何衝擊川普大本營

在美中貿易戰的雙方衝突之下，在美國本土上為這場貿易戰付出的代價，紐約大學認為，這預計將成為明年總統大選的關鍵戰場。

紐約大學 Stern 商學院教授 Michael Waugh 在一項新研究中指出，美國中西部和搖擺州遭受貿易戰的打擊最大，Michael Waugh 指出，這些結果顯示，中國的貿易報復正導致美國的損失集中在特定州，甚至這些州還是「川普的大票倉」。

Michael Waugh 在國家經濟研究局 (NBER) 發布的研究中發現，新車登記是衡量當地消費者支出和信心的一項指標，在所謂的紅色州 (共和黨主控) 已經放緩或下降，並且最容易受到中國報復性關稅的影響，這些州包括密西根州、威斯康辛州、賓州和俄亥俄州，一共合計有 64 張選舉人票。

由於與中國的長期貿易戰，紅色州似乎更容易受到經濟動盪的衝擊。今年稍早，Experian 按州對 2018 年的信用評分進行排名：麻州、明尼蘇達州、佛蒙特州、新罕布夏州、南達科他州以 703 分或更高的得分位居榜首。希拉蕊．柯林頓 (Hillary Clinton) 在 2016 年總統大選中贏得了南達科他州以外的所有州的選舉人票。

在另一端：內華達州、喬治亞州、密西西比州、德州、路易斯安那州排名最低，得分為 659 分或更低。柯林頓拿下內華達州，但其他 4 州在 2016 年被川普贏走。分析人士通常會說，民眾的債務與信用額度之比越高，對信用評分越不利。

Michael Waugh 的研究追蹤直到今年 1 月的數據，因此未納入最新的關稅因素。

另外，紐約聯準會 (Fed) 2019 年 5 月的另一項研究也發現，由於關稅上漲，典型的美國家庭每年要多支付 831 美元。

而根據主張低稅率和自由市場的華府智庫稅收基金會 (Tax Foundation) 的一項分析，這些關稅總計將增加 860 億美元的稅收，並將減少約 19.4 萬個工作崗位。

稅收基金會進一步強調，受到政府威脅進一步提高關稅，以及中國、歐盟和其他國家的報復性關稅，最終可能會使美國人每年損失約 2330 億美元的額外稅收和出口損失。