川普考慮再修稅法 抑制企業稅負倒置

《彭博社》報導，根據相關人士指出，美國財政部正在考慮更改一項歐巴馬時期設定的稅收法規，以防止美國的公司將資金轉到海外，避開美國課稅。

美國財政部希望防止美國公司透過海外分公司的方式，降低美國繳稅金額，在 2017 年稅改之後，相關人士表示，現在財政部考慮完全廢除這項稅法，以更好的條件來取代。

稅負倒置 (Tax Inversion)，即為企業為了降低獲利的稅收負擔，而將公司總部遷至稅率較低的國家，但企業大多數營運仍留在母國。減少稅負倒置的動機，將有助海外資金回流至美國，並降低公司將美國來源所得歸類為海外來源所得的動機。

部分共和黨員認為，這項歐巴馬時期設定的稅法，已經沒有存在的必要，因 2017 年稅改之後，較低的稅率已經降低企業實行稅負倒置的動機。

許多業界團體也敦促財政部完全廢除這項規定，包括美國商會等，但根據相關人士指出，財政部不太可能完全廢除該規定。

國稅局首席顧問 Michael Desmond 先前表示，相關的法規算是一種「活動性目標」(moving target)，不過國稅局和國庫券商會希望在今年秋天，以某種形式解決這一問題。

歐巴馬時期擔任財政部稅法相關人員 Mark Mazur 表示，財政部需要認真思考，2017 年稅改之後，是否真的不在需要這項稅收法規。

截稿前財政部與國稅局尚未做出回應。

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