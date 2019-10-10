美國8月JOLTS職位空缺 創一年半來最低點

由於就業和經濟放緩，美國 8 月份 JOLTS 職位空缺數報 705.1 萬人，預期為 725 萬人，前值為 721.7 萬人，為過去 1.5 年來最低點，這是美國連續第三個月職位空缺數下滑。職位空缺率從 7 月的 4.5%，降至 4.4%；8 月份招聘率為 3.8%；前值為 3.9%。

歷年來美國就業空缺數 (圖片: MarketWatch)

根據美國就業機會和勞動力流動調查 (JOLTS)，勞動力市場正在減縮，儘管職位空缺數量仍輕鬆超過了官方歸類為失業的 580 萬美國人，但自今年年初以來，下降了近 8%。

Indeed Hiring Lab 的經濟學家 Nick Bunker 表示：「照著這種趨勢繼續下去，我們很快就會跌破 700 萬。」

美國勞工部週三 (9 日) 表示，製造業和資訊服務 (例如媒體和公共關係) 的空缺率下降最多。而貿易、運輸和建築業提供了更多的職位空缺。

此前 8 月，自願離職之勞工比例，從民間部門離職的比率從 2.7% 降至 2.6%。在 2007 年至 2009 年經濟大蕭條結束時，民間部門勞工的離職率為 1.4%，在過去的一年中該數據一直徘徊在 2.6% 的週期高點附近。

Nick Bunker 指出，從 7 月到 9 月，美國第三季平均每月增加 15.7 萬個新職位，而 2018 年第四季度為 22.6 萬個。

美國就業空缺自經濟大蕭條以來逐年下降 (圖片: MarketWatch)

經濟學家認為，中美之間的貿易戰引發的全球經濟放緩，嚴重抑制就業空缺的增長。Jefferies LLC 首席財務經濟學家 Ward McCarthy 表示，職位空缺的數量顯示美國勞動力市場正在冷卻，沒有去年同期出色，但由於去年貿易戰還未開打，川普也未遭彈劾。